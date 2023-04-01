Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Полицейский задержали 30-летнюю женщину, занимавшуюся производством синтетических наркотиков в особо крупном размере и их последующим сбытом. Она организовала нарколабораторию на территории частного дома в одном из дачных товариществ Батайска.
Во время обыска нашли приспособления для изготовления запрещенных веществ, в том числе лабораторное оборудование. Исследование показало, что изъятым веществом является мефедрон общей массой около 10 килограммов.
Подозреваемая ежемесячно изготавливала более 10 килограммов синтетического наркотика и сбывала его в Ростове-на-Дону и области. В результате возбудили уголовное дело, фигурантке избрали меру пресечения в виде ареста.