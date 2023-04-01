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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Жительница Батайска ежемесячно производила 10 кг мефедрона в нарколаборатории

1 апреля 2023, 09:26
Фото: 1mi
В Ростовской области арестовали жительницу Батайска, которая изготовляла наркотики в лаборатории, сообщили в УМВД по региону.

Полицейский задержали 30-летнюю женщину, занимавшуюся производством синтетических наркотиков в особо крупном размере и их последующим сбытом. Она организовала нарколабораторию на территории частного дома в одном из дачных товариществ Батайска.

Во время обыска нашли приспособления для изготовления запрещенных веществ, в том числе лабораторное оборудование. Исследование показало, что изъятым веществом является мефедрон общей массой около 10 килограммов.

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Подозреваемая ежемесячно изготавливала более 10 килограммов синтетического наркотика и сбывала его в Ростове-на-Дону и области. В результате возбудили уголовное дело, фигурантке избрали меру пресечения в виде ареста.

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