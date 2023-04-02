Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
В четверг, 30 марта, обильный снегопад обрушился на Ростовскую область. В результате непогоды в регионе пострадали несколько линий электропередач. Обесточены оказались десятки тысяч человек.
Уже 31 марта губернатор Василий Голубев доложил, что электричество постепенно удается восстановить. Однако уже четвертый день света электроснабжение отсутствует сразу в двух хуторах Белокалитвинского района — Какичеве и Нижнесеребряковском.
В комментариях в соцсетях губернатора местные жители пишут: «А Белокалитвинский район? Там работы ведутся? Люди без света, отопления и воды», «Добрый вечер, к сожалению у нас в Белокалитвинском районе нет света, и никто ничего не делает».
Сама администрация Белокалитвинского района в своем Telegram-канале заверяет, что электроснабжение активно пытаются восстановить. На это брошены силы одной бригады и двух единиц техники. Однако сделать это трудно из-за непроходимого подъезда — машины застревают в грязи и глине. Также власти жалуются на большой масштаб работ. Только в одном Какичеве из-за снегопада упало пять опор ЛЭП.
Напомним, помимо Белокалитвинского, электричество из-за непогоды пропало в Каменском и Красносулинском районах. Без света там оставались 24 тысячи человек.