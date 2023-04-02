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Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Два хутора в Ростовской области до сих пор остаются без электричества после снегопада

2 апреля 2023, 15:36
Фото: 1MI
Два хутора в Ростовской области до сих пор обесточены после снегопада 30 марта
Хутора Какичев и Нижнесеребряковский до сих пор обесточены после сильного снегопада в Ростовской области, об этом местные жители пишут в комментариях в соцсетях губернатора Василия Голубева.

В четверг, 30 марта, обильный снегопад обрушился на Ростовскую область. В результате непогоды в регионе пострадали несколько линий электропередач. Обесточены оказались десятки тысяч человек.

Уже 31 марта губернатор Василий Голубев доложил, что электричество постепенно удается восстановить. Однако уже четвертый день света электроснабжение отсутствует сразу в двух хуторах Белокалитвинского района — Какичеве и Нижнесеребряковском.

В комментариях в соцсетях губернатора местные жители пишут: «А Белокалитвинский район? Там работы ведутся? Люди без света, отопления и воды», «Добрый вечер, к сожалению у нас в Белокалитвинском районе нет света, и никто ничего не делает».

Голубев доложил о восстановлении электроснабжения в Ростовской области 31 марта
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Сама администрация Белокалитвинского района в своем Telegram-канале заверяет, что электроснабжение активно пытаются восстановить. На это брошены силы одной бригады и двух единиц техники. Однако сделать это трудно из-за непроходимого подъезда — машины застревают в грязи и глине. Также власти жалуются на большой масштаб работ. Только в одном Какичеве из-за снегопада упало пять опор ЛЭП.

Напомним, помимо Белокалитвинского, электричество из-за непогоды пропало в Каменском и Красносулинском районах. Без света там оставались 24 тысячи человек.

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#Виктория Прутковская#Погода#Снегопад#Электричество#ЖКХ#Новости#Ростовская область#Голубев Василий Юрьевич
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