Сама администрация Белокалитвинского района в своем Telegram-канале заверяет, что электроснабжение активно пытаются восстановить. На это брошены силы одной бригады и двух единиц техники. Однако сделать это трудно из-за непроходимого подъезда — машины застревают в грязи и глине. Также власти жалуются на большой масштаб работ. Только в одном Какичеве из-за снегопада упало пять опор ЛЭП.