Мещеряков развеял и миф, что, покупать яйца нужно, исходя из их размера. Многие считают, что чем больше яйцо, тем оно полезней. Однако это не так. Самыми полезными считаются яйца небольшого размера. Они снесены молодыми курицами, которые не успели в большом количестве съесть химикаты и антибиотики. К тому же, чем больше яйцо, тем тоньше его скорлупа, а значит, туда легче просочиться инфекции.