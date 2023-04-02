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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Эксперт объяснил, как правильно выбирать яйца в Ростовской области

2 апреля 2023, 12:25
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, как правильно выбирать яйца в магазине в Ростовской области
Покупатели в Ростовской области должны обращать внимание на срок годности яиц и цвет скорлупы, заявил шеф-повар Евгений Мещеряков.

Шеф-повар Евгений Мещеряков рассказал «Экспресс газете», как правильно выбирать яйца. По словам эксперта, в первую очередь, нужно обращать внимание на срок годности яиц. Он не должен превышать 25 суток. При этом дата производства, указанная на упаковке, должна совпадать с датой, нанесенной на саму скорлупу. Также на яйце не должно быть никаких темных пятен и вкраплений.

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Мещеряков развеял и миф, что, покупать яйца нужно, исходя из их размера. Многие считают, что чем больше яйцо, тем оно полезней. Однако это не так. Самыми полезными считаются яйца небольшого размера. Они снесены молодыми курицами, которые не успели в большом количестве съесть химикаты и антибиотики. К тому же, чем больше яйцо, тем тоньше его скорлупа, а значит, туда легче просочиться инфекции.

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