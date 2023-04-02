Однако матч не обошелся без красной карточки. Ее получил нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. Он грубо сфолил на полузащитнике «Торпедо» Иване Енине. Из-за этого с 42-й минуты игры «Ростов» играл в неполном составе.