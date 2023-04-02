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Posted Сегодня, 18:32

Published Сегодня, 18:32

Modified Сегодня, 18:34

Updated Сегодня, 18:34

ФК «Ростов» в меньшинстве на своем поле обыграл «Торпедо» со счетом 2:1

2 апреля 2023, 18:32
Фото: 1MI
"Ростов" обыграл "Торпедо" со счетом 2:1
Футбольный клуб «Ростов» одержал победу в матче над «Торпедо», игра закончилась со счетом 2:1.

В воскресенье, 2 апреля, на «Ростов Арене» состоялся матч между ФК «Ростов» и «Торпедо». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Первый гол желто-синим принес на 44-й минуте Андрей Лангович. Затем, на 53-й минуте, счет в пользу ростовчан увеличил Евгений Чернов. У «Торпедо» единственный гол забил Давид Караев на 59-й минуте игры.

Однако матч не обошелся без красной карточки. Ее получил нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. Он грубо сфолил на полузащитнике «Торпедо» Иване Енине. Из-за этого с 42-й минуты игры «Ростов» играл в неполном составе.

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Сейчас команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» отстает от лидирующего «Зенита» всего на семь баллов.

Напомним, тренер ФК «Ростов» Карпин может остаться без волос в случае дальнейших побед.

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