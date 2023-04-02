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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Глава РЭО Буцаев: Проект КПО под Курском получит от компании 1,8 млрд рублей

2 апреля 2023, 11:52
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) профинансирует строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса (АМСК) в Курской области на 1,8 миллиарда рублей.

 Мощность предприятия составит не менее 150 тысяч тонн отходов в год. Проект реализуется в рамках концессии, которую планируется подписать в июне текущего года.

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, строительство комплекса поможет региону достичь показателей нацпроекта «Экология». Инвестор получит от РЭО средства в объеме 1,8 миллиарда рублей, вырученные от размещения облигаций Российского экологического оператора, передает bel.ru.

Отмечается, что частная концессионная инициатива была подана осенью прошлого года, а подписание концессии между регионом и ООО «Флагман-Курск» должно состояться в июне 2023 года.

Строительство комплекса планируется завершить в 2026 году. Предприятие разместят рядом с действующим полигоном ТКО регоператора «Спецавтобаза по уборке города Курска».

Управляющая АМСК в Белгородской области ГК «Флагман» объявила детальные планы по строительству на основе концессии такого же предприятия под Курском.

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