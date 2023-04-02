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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Голубев прокомментировал ЧП в шахте «Обуховская» в Ростовской области 2 апреля

2 апреля 2023, 10:02
Фото: 1MI
Задымление в шахте в Ростовской области
Подробности о произошедшем на шахте «Обуховская» в Ростовской области 2 апреля сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграмм-канале.

Так, по словам главы региона, из-за задымления из шахты эвакуируют на поверхность 229 рабочих. При этом Голубев успокоил родных горняков, что никто не пострадал.

В шахте запустили на реверс вентиляцию. Для помощи с ЧП к шахте направили два 
отделения горных спасателей. Всего будет задействовано свыше 20 человек и 4 единицы техники.

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Ранее стало известно, что в 10.40 поступило сообщение о задымлении в шахте «Обуховская» в Ростовской области.

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#Происшествие#Происшествия#Общество#Ростовская область
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