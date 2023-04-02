Голубев прокомментировал ЧП в шахте «Обуховская» в Ростовской области 2 апреля

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Так, по словам главы региона, из-за задымления из шахты эвакуируют на поверхность 229 рабочих. При этом Голубев успокоил родных горняков, что никто не пострадал.
В шахте запустили на реверс вентиляцию. Для помощи с ЧП к шахте направили два
отделения горных спасателей. Всего будет задействовано свыше 20 человек и 4 единицы техники.
Ранее стало известно, что в 10.40 поступило сообщение о задымлении в шахте «Обуховская» в Ростовской области.