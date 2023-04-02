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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Голубев заявил, что в лице Ростовской области Европа лишилась полезного партнера

2 апреля 2023, 10:21
Фото: donland.ru
Голубев заявил, что в лице Ростовской области Европа лишилась полезного партнера
В лице Ростовской области Европа лишилась надежного экономического партнера, сообщил в интервью «Интерфакс-Юг» губернатор региона Василий Голубев.

Голубев отметил, что Ростовская область в качестве партнера приносила пользу Европе. В тоже время сам регион получал от этого определенные преференции.

Однако, как отметил глава региона, экономика Ростовской области адаптируется. Это, по его словам, показал 2022 год. При этом еще быстрее на вызовы времени реагирует ростовский бизнес.

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Ранее стало известно, что из-за логистических проблем, а также из-за санкций, на складах Ростовской области скопилось огромное количество прошлогоднего урожая. Так, только пшеницы там пять миллионов тонн.

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#Экономика#Политика#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Голубев#Голубев Василий Юрьевич
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