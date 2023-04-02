Голубев заявил, что в лице Ростовской области Европа лишилась полезного партнера

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Голубев отметил, что Ростовская область в качестве партнера приносила пользу Европе. В тоже время сам регион получал от этого определенные преференции.
Однако, как отметил глава региона, экономика Ростовской области адаптируется. Это, по его словам, показал 2022 год. При этом еще быстрее на вызовы времени реагирует ростовский бизнес.
Ранее стало известно, что из-за логистических проблем, а также из-за санкций, на складах Ростовской области скопилось огромное количество прошлогоднего урожая. Так, только пшеницы там пять миллионов тонн.