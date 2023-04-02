Жители Ростова несколько раз на протяжении одной недели слышали жуткие звуки, напоминающие взрывы. Первый из них прогремел в городе днем 29 марта. Очевидцы сообщали, что хлопок был настолько сильным, что в домах дрожали окна и мебель, а у машин срабатывала сигнализация. Звуки, похожие на взрыв, слышали даже в пригороде Ростова. Позже губернатор Василий Голубев заявил, что причиной шума стала работа сверхзвукового самолета. Глава региона призвал местных жителей не поддаваться панике и не переживать.