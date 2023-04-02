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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Итоги недели: Ростовская область стоит в пробках и содрогается от хлопков

2 апреля 2023, 14:23
Фото: Правительство Ростовской области
Ростовская области стоит в пробках и содрогается от хлопков

Ростовская область сутками стоит в пробках и содрогается от жутких хлопков

Жители Ростовской области всю ушедшую неделю жаловались на жуткие звуки взрывов, тем временем трасса М-4 «Дон» встала в многокилометровую пробку из-за сильного снегопада, в в Ростове решили снять для реконструкции знаменитые мозаичные панно в переходах.

Без мозаики

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что в городских подземных переходах демонтируют мозаичные панно. Их снимут для проведения реставрации.

Сейчас в городе активно разрабатывается проект реконструкции переходов и восстановления панно. Мозаика является объектом культурного наследия Ростовской области. Сейчас она начинает отваливаться из-за проблем с гидроизоляцией.

Чтобы обновить гидроизоляцию, нужно снять всю облицовку стен. Логвиненко заверил, что делать это будут профессиональные организации, специализирующиеся на реставрации мозаик. После демонтажа плитка будет храниться в МУП по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений Ростова.

Между тем городские активисты заявили, что не довольны отсутствием визуализации того, как будут выглядеть отреставрированные переходы. Общественники переживают, что реставраторы не смогут восстановить панно в прежнем виде.

Мозаичные панно снимут из подземных переходов в Ростове на время ремонта
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Снежная западня

30 марта на Ростовскую область обрушился сильнейший снегопад. За один день в регионе выпала месячная норма осадков. Непогода спровоцировала пробки на всей территории области, обрывы линий электропередач и другие коммунальные проблемы.

Больше всего от снегопада пострадали водители, оказавшиеся в пробке на трассе М-4 «Дон». Затор протянулся на десятки километров. В снежной западне оказались сотни машин, автобусов и грузовиков. Некоторым водителям предстояло провести в авто более суток.

Из-за транспортного коллапса губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел в нескольких муниципалитетах режим ЧС. На круглосуточную расчистку трассы были брошены десятки бригад коммунальщиков и дорожных служб. Помощь водителям оказывали сотрудники ГИБДД и МЧС. Рядом с трассой организовали пункты обогрева и временного размещения людей.

В Минтрансе Ростовской области причиной коллапса назвали грузовики на летней резине. Якобы из-за нее фуры не смогли преодолеть подъем и заблокировали движение на всем участке дороги.

К вечеру 31 марта дорожная ситуация начала улучшаться. Пробка постепенно стала сокращаться. Однако уже 1 апреля она снова увеличилась до 35 километров. На этот раз причиной затора стали плановые дорожные работы.

Водители выразили свое недовольство происходящим. Они жаловались, что без еды, воды и топлива им приходилось находиться на трассе по несколько часов. В некоторых машинах были, в том числе беременные женщины и больные диабетом.

Сейчас ситуация на трассе постепенно нормализуется.

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Дрожат дома

Жители Ростова несколько раз на протяжении одной недели слышали жуткие звуки, напоминающие взрывы. Первый из них прогремел в городе днем 29 марта. Очевидцы сообщали, что хлопок был настолько сильным, что в домах дрожали окна и мебель, а у машин срабатывала сигнализация. Звуки, похожие на взрыв, слышали даже в пригороде Ростова. Позже губернатор Василий Голубев заявил, что причиной шума стала работа сверхзвукового самолета. Глава региона призвал местных жителей не поддаваться панике и не переживать.

Второй раз покой ростовчан был потревожен 1 апреля. Сильный хлопок услышали жители Западного микрорайона и Военведа. Они заявили, что по их домам прошла ударная волна. Официальных комментариев от властей об инциденте пока не поступало. Однако часть горожан в соцсетях призывают не паниковать, так как причиной хлопка, вероятно, стали салюты или работа авиации.

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