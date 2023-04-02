Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
В Ростовской области успешно завершена эвакуация 229 горняков из шахты «Обуховская». Сейчас там проводится проливка для охлаждения породы.
Сообщается, что никто из горняков не пострадал.
Других подробностей в МЧС России по Ростовской области не дали. Причины задымления в шахте до сих пор неизвестны.
Напомним, утром 2 апреля стало известно о задымлении в шахте «Обуховская» в Ростовской области. Там оперативно запустили реверс вентиляцию. На место происшествия оперативно прибыли 20 спасателей и четыре единицы техники.