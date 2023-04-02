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Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Из шахты «Обуховская» в Ростовской области достали всех горняков

2 апреля 2023, 15:55
Фото: 1MI
Всех горняков смогли достать из шахты "Обуховская" в Ростовской области
Все горняки эвакуированы из шахты «Обуховская» в Ростовской области, сообщили в МЧС России по региону.

В Ростовской области успешно завершена эвакуация 229 горняков из шахты «Обуховская». Сейчас там проводится проливка для охлаждения породы.

Сообщается, что никто из горняков не пострадал.

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Других подробностей в МЧС России по Ростовской области не дали. Причины задымления в шахте до сих пор неизвестны.

Напомним, утром 2 апреля стало известно о задымлении в шахте «Обуховская» в Ростовской области. Там оперативно запустили реверс вентиляцию. На место происшествия оперативно прибыли 20 спасателей и четыре единицы техники.

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#Алина Заярная#Происшествие#МЧС#Происшествия#Новости#Ростовская область
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