После этого в УГИБДД Ростовской области нагрянула проверка из столицы. По ее итогам, были вынесены приказы о неполном служебном соответствии и понижение классов руководства ГИБДД в регионе. Уже в январе этого года к руководству МРЭО Ростовской области обратился военкор Андрей Руденко. Он заявил, что ведомство мешает жителям ДНР ставить на учет свои автомобили.