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Published Сегодня, 11:59

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Updated Сегодня, 12:05

Начальник МРЭО ГИБДД Ростовской области Иван Рындин уволился, не дослужив до пенсии

2 апреля 2023, 11:59
Фото: Яндекс. Карты
Начальник МРЭО ГИБДД Ростовской области Иван Рындин уволился, не дослужив до пенсии
Начальник МРЭО ГИБДД Ростовской области, майор полиции Иван Рындин внезапно покинул свой пост, не дослужив до пенсии еще два года, пишут СМИ.

Начальник МРЭО ГИБДД в Ростовской области, майор полиции Иван Рындин ушел со своего поста, не дослужив до пенсии еще два года. Его рабочий стаж составил 18 лет.

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Причины столь внезапного увольнения пока неизвестны даже подчиненным Рындина. По данным 1рнд, в отставку майор отправился без пенсии.

Официально отставка Рындина не подтверждена. Информация уточняется.

В мае прошлого года с именем Рындина был связан большой скандал. Инспектор ДПС на посту «Самбек» потребовал от комбата «Востока» Александра Ходаковского, по его словам, взятку в пять тысяч рублей.

После этого в УГИБДД Ростовской области нагрянула проверка из столицы. По ее итогам, были вынесены приказы о неполном служебном соответствии и понижение классов руководства ГИБДД в регионе. Уже в январе этого года к руководству МРЭО Ростовской области обратился военкор Андрей Руденко. Он заявил, что ведомство мешает жителям ДНР ставить на учет свои автомобили.

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