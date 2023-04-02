Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В частности видеокамера домофона на Днепровском зафиксировала момент «взрыва». Также о хлопке сообщили жители Западного жилого массива и других районов города. Окна задрожали в домах и за пределами Ростова.
Так, ударная волна ощущалась в Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске и Морозовске. По словам очевидцев, сначала в небе было слышно грохот, а затем последовал гул реативных самолетов.
Расстояние между крайними точками, где услышали грохот, составляет около 60 километров. "И в Грушевской тоже стекла дрожали", "В Ленинаване слышал хлопок. Грудью почувствовал. А потом громкий шелест. Похожий на самолет. Около минуты", "Посёлок Возрожденный за Щепкино, по дому волна прошла, хорошо где-то шарахнуло", - поделились своими впечатлениями жители очевидцы.
Ранее губернатор Василий Голубев объяснил похожую ситуацию пролетом самолета в сверхзвуковом режиме.