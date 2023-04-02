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Published Сегодня, 06:11

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Updated Сегодня, 06:13

«По дому волна прошла, хорошо шарахнуло»: жители Ростова сообщили о мощном хлопке

2 апреля 2023, 06:11
Фото: rostovgazeta.ru
Жители Ростова сообщили о мощном хлопке и ударной волне вечером 1 апреля

Жители Ростова сообщили о мощном хлопке и ударной волне вечером 1 апреля

Около 21.18 мск 1 апреля в нескольких районах Ростова-на-Дону, а также за его пределами было слышно мощный хлопок, сообщили местные жители.

В частности видеокамера домофона на Днепровском зафиксировала момент «взрыва». Также о хлопке сообщили жители Западного жилого массива и других районов города. Окна задрожали в домах и за пределами Ростова.

Так, ударная волна ощущалась в Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске и Морозовске. По словам очевидцев, сначала в небе было слышно грохот, а затем последовал гул реативных самолетов.

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Расстояние между крайними точками, где услышали грохот, составляет около 60 километров. "И в Грушевской тоже стекла дрожали", "В Ленинаване слышал хлопок. Грудью почувствовал. А потом громкий шелест. Похожий на самолет. Около минуты", "Посёлок Возрожденный за Щепкино, по дому волна прошла, хорошо где-то шарахнуло", - поделились своими впечатлениями жители очевидцы.

Ранее губернатор Василий Голубев объяснил похожую ситуацию пролетом самолета в сверхзвуковом режиме. 

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