Расстояние между крайними точками, где услышали грохот, составляет около 60 километров. "И в Грушевской тоже стекла дрожали", "В Ленинаване слышал хлопок. Грудью почувствовал. А потом громкий шелест. Похожий на самолет. Около минуты", "Посёлок Возрожденный за Щепкино, по дому волна прошла, хорошо где-то шарахнуло", - поделились своими впечатлениями жители очевидцы.