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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Ростовский депутат Бородай оценил возможность перемирия на Украине

2 апреля 2023, 11:44
Фото: Telegram-канал Александра Бородая
Александр Бородай
Перемирие на Украине пока не является реальным, считает депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что в текущих условиях перемирие на Украине является неосуществимым. По словам парламентария, в ВСУ наблюдается сильная усталость от боевых действий. Однако пока этого недостаточно для массового дезертирства и братания с российскими военными.

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Бородай напомнил, что главные задачи СВО еще не достигнуты, а боевые действия протекают все так же ожесточенно.

Ранее ростовский депутат Бородай объяснил, почему президент Владимир Зеленский тянет с контранаступлением ВСУ.

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#Виктория Прутковская#Спецоперация#СВО#Международные отношения#ВСУ#Армия#Политика#Ростовская область#Бородай
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