Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что в текущих условиях перемирие на Украине является неосуществимым. По словам парламентария, в ВСУ наблюдается сильная усталость от боевых действий. Однако пока этого недостаточно для массового дезертирства и братания с российскими военными.
Бородай напомнил, что главные задачи СВО еще не достигнуты, а боевые действия протекают все так же ожесточенно.
Ранее ростовский депутат Бородай объяснил, почему президент Владимир Зеленский тянет с контранаступлением ВСУ.