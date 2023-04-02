Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что в текущих условиях перемирие на Украине является неосуществимым. По словам парламентария, в ВСУ наблюдается сильная усталость от боевых действий. Однако пока этого недостаточно для массового дезертирства и братания с российскими военными.