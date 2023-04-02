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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

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Саперы выехали на Шолохова в Ростове из-за подозрительной сумки с муляжами гранат

2 апреля 2023, 13:19
Фото: 1MI
Полицейские в Ростове задержали мужчину с подозрительной сумкой

В Ростове у здания старого автовокзала задержали мужчину с муляжами гранат 2 апреля

В Ростове на Шолохова полицейские задержали мужчину с подозрительной сумкой, пишут СМИ.

Возле старого автовокзала на проспекте Шолохова задержали мужчину с подозрительной сумкой. Во время осмотра наряд ППС нашел в ней две гранаты. Территорию сразу оцепили сигнальной лентой. Позже на место вызвали саперов Росгвардии.

Они обнаружили в сумке два муляжа гранаты Ф-1. Взрывчатых и взрывоопасных предметов там не было. Владелец сумки заявил, что купил муляжи в качестве сувенира.

Известно, что мужчина прибыл в Ростов из ЛНР. По информации Donnews, его задержали и увезли в отделение.

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Официальных комментариев об инциденте от МВД и властей города не поступало. Информация уточняется.

Ранее в Ростове горожанин сообщил о неизвестных, подбрасывающих прохожим в рюкзак подозрительные пакеты.

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