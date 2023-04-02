Возле старого автовокзала на проспекте Шолохова задержали мужчину с подозрительной сумкой. Во время осмотра наряд ППС нашел в ней две гранаты. Территорию сразу оцепили сигнальной лентой. Позже на место вызвали саперов Росгвардии.