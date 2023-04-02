Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Возле старого автовокзала на проспекте Шолохова задержали мужчину с подозрительной сумкой. Во время осмотра наряд ППС нашел в ней две гранаты. Территорию сразу оцепили сигнальной лентой. Позже на место вызвали саперов Росгвардии.
Они обнаружили в сумке два муляжа гранаты Ф-1. Взрывчатых и взрывоопасных предметов там не было. Владелец сумки заявил, что купил муляжи в качестве сувенира.
Известно, что мужчина прибыл в Ростов из ЛНР. По информации Donnews, его задержали и увезли в отделение.
Официальных комментариев об инциденте от МВД и властей города не поступало. Информация уточняется.
Ранее в Ростове горожанин сообщил о неизвестных, подбрасывающих прохожим в рюкзак подозрительные пакеты.