Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В Ростовском ТЦ «Мега» на бывшей торговой площадке IKEA открылся магазин одного из местных производителей мебели. Волгодонская компания специализируется на производстве корпусной и мягкой мебели.
На фото и видео с открытия магазина видно, что внутри уже расставлены образцы спальной мебели, кухни, ванной, а также товары партнеров.
Бренд «Любимый дом» принадлежит волгодонскому ООО «Алмаз». Компания зарегистрирована еще в 1995 году и принадлежит Олегу Полякову. Основным видом деятельности организации указано производство мебели.
Ранее RostovGazeta рассказала, как заказать товары IKEA в Ростовской области.