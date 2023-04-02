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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Стало известно, что открылось на месте IKEA в Ростове

2 апреля 2023, 13:17
Фото: 1MI
Стало известно, что открылось на месте ИКЕА в "Меге" в Ростове
На прежнем месте IKEA в Ростове заработал магазин местного производителя мебели, об этом он сообщил на своем официальном сайте.

В Ростовском ТЦ «Мега» на бывшей торговой площадке IKEA открылся магазин одного из местных производителей мебели. Волгодонская компания специализируется на производстве корпусной и мягкой мебели.

На фото и видео с открытия магазина видно, что внутри уже расставлены образцы спальной мебели, кухни, ванной, а также товары партнеров.

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Бренд «Любимый дом» принадлежит волгодонскому ООО «Алмаз». Компания зарегистрирована еще в 1995 году и принадлежит Олегу Полякову. Основным видом деятельности организации указано производство мебели.

Ранее RostovGazeta рассказала, как заказать товары IKEA в Ростовской области.

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