Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Ращупкин отметил, что в городе пройдут съемки фильма, который посвящен спецоперации. Поэтому на дорогах города может появиться военная техника, а горожане могут услышать звуки стрельбы.
Глава азовской администрации сообщил, что стрельба будет производиться холостыми патронами. Съемки со стрельбой пройдут в промышленной части Азова, добавил он. Видимо, чтобы не напугать жителей.
«О точной дате съёмок проинформируем дополнительно во избежание паники и распространения недостоверной информации», - говорится в сообщении.
Напомним, неделю назад мэрия Азова сообщила, что в городе пройдут съемки сериала о начале СВО с рабочим названием «20/22».