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Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Власти предупредили о военной технике на улицах В Ростовской области

2 апреля 2023, 06:45. Обновлено в 06:47
Фото: 1MI
Власти предупредили о появлении военной техники на улицах Азова

Власти предупредили о военной технике на улицах В Ростовской области с 3 апреля

Жители Азова могут увидеть продвижение военной техники, а также услышать звуки стрельбы, с 3 по 9 апреля, сообщил глава администрации города Владимир Ращупкин в своем телеграмм-канале.

Ращупкин отметил, что в городе пройдут съемки фильма, который посвящен спецоперации. Поэтому на дорогах города может появиться военная техника, а горожане могут услышать звуки стрельбы. 

Глава азовской администрации сообщил, что стрельба будет производиться холостыми патронами. Съемки со стрельбой пройдут в промышленной части Азова, добавил он. Видимо, чтобы не напугать жителей.

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«О точной дате съёмок проинформируем дополнительно во избежание паники и распространения недостоверной информации», - говорится в сообщении.

Напомним, неделю назад мэрия Азова сообщила, что в городе пройдут съемки сериала о начале СВО с рабочим названием «20/22».

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