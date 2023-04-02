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Published Сегодня, 05:25

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Updated Сегодня, 05:28

Власти Ростова прокомментировали скандал с набором первоклассников в школу Левенцовки

2 апреля 2023, 05:25
Фото: Яндекс. Карты
Власти Ростова прокомментировали скандал с набором первоклассников в школу Левенцовки
Глава пресс-службы администрации Ростова Мария Петрова прокомментировала инцидент с приемом документов в школе № 115 в Левенцовском микрорайоне, свой комментарий она опубликовала в социальных сетях.

Напомним, что в связи с нехваткой мест в единственной школе на Левенцовке был остановлен набор первоклассников. Родителям рекомендовали выбрать другие школы.

Как сообщила глава пресс-службы администрации Ростова Мария Петрова, ссылаясь на  городское Управление образования, 1 апреля школа приняла 236 детей. Также первоклассников готовы принять близлежащие школы: №117, №112 и №103.

В Ростове школа №115 отказалась принять детей в 1-й класс из-за нехватки мест
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Также, по ее словам, проблема с нехваткой мест должна быть решена после строительства новой школы в микрорайоне, и тогда детей в нее переведут уже сформированными классами.

Ранее стало известно что единственная школа Левенцовки не смогла справиться с потоком родителей, желающих отдать детей на обучение. Школа на улице Жданова отказала в приеме, едва открыв набор для первоклассников. Родители беспокоятся, что не смогут найти альтернативу, так как это единственное общеобразовательное учреждение на Левенцовке.

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