Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Напомним, что в связи с нехваткой мест в единственной школе на Левенцовке был остановлен набор первоклассников. Родителям рекомендовали выбрать другие школы.
Как сообщила глава пресс-службы администрации Ростова Мария Петрова, ссылаясь на городское Управление образования, 1 апреля школа приняла 236 детей. Также первоклассников готовы принять близлежащие школы: №117, №112 и №103.
Также, по ее словам, проблема с нехваткой мест должна быть решена после строительства новой школы в микрорайоне, и тогда детей в нее переведут уже сформированными классами.
Ранее стало известно что единственная школа Левенцовки не смогла справиться с потоком родителей, желающих отдать детей на обучение. Школа на улице Жданова отказала в приеме, едва открыв набор для первоклассников. Родители беспокоятся, что не смогут найти альтернативу, так как это единственное общеобразовательное учреждение на Левенцовке.