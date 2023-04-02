Ранее стало известно что единственная школа Левенцовки не смогла справиться с потоком родителей, желающих отдать детей на обучение. Школа на улице Жданова отказала в приеме, едва открыв набор для первоклассников. Родители беспокоятся, что не смогут найти альтернативу, так как это единственное общеобразовательное учреждение на Левенцовке.