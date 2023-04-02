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Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва на патриотическом вечере в Питере

2 апреля 2023, 16:13
Фото: 1MI
Взрыв произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге взрыв произошел в кафе на Университетской набережной, где проходила патриотическая встреча военкора Владлена Татарского, пишут СМИ.

Взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге вечером 2 апреля. Сегодня там проходил патриотический вечер военного корреспондента Владлена Татарского. На мероприятие собралось множество гостей. Они сообщили, что взрыв произошел прямо возле сцены.

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По информации Readovka, осколочные ранения получили сразу несколько гостей мероприятия. О числе погибших пока не известно. Однако сообщается, что среди них есть и сам Владлен Татарский.

Официальной информации о взрыве не поступало, она уточняется.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил ситуацию с безопасностью в Ростовской области.

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#Алина Заярная#Происшествие#Взрыв#Военкор#Происшествия#Голубев Василий Юрьевич
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