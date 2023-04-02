Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге вечером 2 апреля. Сегодня там проходил патриотический вечер военного корреспондента Владлена Татарского. На мероприятие собралось множество гостей. Они сообщили, что взрыв произошел прямо возле сцены.
По информации Readovka, осколочные ранения получили сразу несколько гостей мероприятия. О числе погибших пока не известно. Однако сообщается, что среди них есть и сам Владлен Татарский.
Официальной информации о взрыве не поступало, она уточняется.
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