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Published Сегодня, 08:53

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Updated Сегодня, 08:55

«Жахнуло некисло»: ростовчане обсуждают мощные хлопки вечером 1 апреля

2 апреля 2023, 08:53
Фото: 1MI
Ростовчане обсуждают мощные хлопки вечером 1 апреля
Звуки громких хлопков в нескольких районах Ростова вечером 1 апреля обсуждают пользователи ростовских пабликов.

Так, ударную волну ощутили в нескольких районах донской столицы. 

"На Военведе тоже слышно было, жахнуло некисло, окна задрожали», - пишет ростовчанин.

Еще один пользователь соцсети признался, что ждет, когда ситуацию прокомментирует губернатор региона Василий Голубев.

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Впрочем некоторые ростовчане к подобным явлениям уже начинают привыкать и призывают остальных жителей города к тому же.

«Непонятная паника. Пора привыкнуть к салютам и самолётам!» - пишет ростовчанка.

Напомним, звук хлопка накануне слышали не только в Ростове, но и в других населенных пунктах Ростовской области. Например, в Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске и Морозовске сначала был слышен хлопок, а потом гул реативных самолетов.

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