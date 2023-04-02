Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Так, ударную волну ощутили в нескольких районах донской столицы.
"На Военведе тоже слышно было, жахнуло некисло, окна задрожали», - пишет ростовчанин.
Еще один пользователь соцсети признался, что ждет, когда ситуацию прокомментирует губернатор региона Василий Голубев.
Впрочем некоторые ростовчане к подобным явлениям уже начинают привыкать и призывают остальных жителей города к тому же.
«Непонятная паника. Пора привыкнуть к салютам и самолётам!» - пишет ростовчанка.
Напомним, звук хлопка накануне слышали не только в Ростове, но и в других населенных пунктах Ростовской области. Например, в Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске и Морозовске сначала был слышен хлопок, а потом гул реативных самолетов.