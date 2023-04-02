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Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

«Жизнь непредсказуема»: Голубев оценил ситуацию с безопасностью в Ростовской области

2 апреля 2023, 15:46
Фото: Правительство Ростовской области
Голубев назвал стабильной ситуацию с безопасностью в Ростовской области

Василий Голубев назвал стабильной ситуацию с безопасностью в Ростовской области

Обстановка в Ростовской области стабильная, однако все еще остается непредсказуемой, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор Василий Голубев в интервью «Интерфакс-Юг» заявил, что ситуация в регионе остается стабильной. Он напомнил, что Ростовская область больше не является приграничным регионом, однако власти продолжают следить за территорией, где раньше проходила граница. Так как это «зона, где может возникнуть угроза».

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Голубев добавил, что власти региона на постоянной основе взаимодействуют с коллегами из ДНР и ЛНР. По словам губернатора, не стоит терять бдительность, так как «жизнь непредсказуема».

Между тем, жители Ростовской области регулярно жалуются на мощные звуки, напоминающие взрывы. Подобные инциденты происходят каждый месяц. Как правило, власти объясняют шум работой авиации или системы ПВО.

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#Виктория Прутковская#Безопасность#Ростовская область#Голубев Василий Юрьевич
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