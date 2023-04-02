Губернатор Василий Голубев в интервью «Интерфакс-Юг» заявил, что ситуация в регионе остается стабильной. Он напомнил, что Ростовская область больше не является приграничным регионом, однако власти продолжают следить за территорией, где раньше проходила граница. Так как это «зона, где может возникнуть угроза».