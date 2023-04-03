Алексей Логвиненко: Ростов готовится принять «Кубок Дружбы- 2023»

Именно с этой целью и проводятся подобные мероприятия. Так как футбольная вертикаль создана для того, чтобы мальчик, играющий в футбол у себя во дворе и со временем начавший систему спортивной подготовки, дошел до молодежной команды, а через какое-то время шагнул дальше, показывая потрясающую игру. Одним из таких примеров может послужить история профессионального игрока ФК «Ростов» Ивана Комарова, который прошел все стадии футбольной вертикали.