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Алексей Логвиненко: Ростов готовится принять «Кубок Дружбы- 2023»

3 апреля 2023, 17:46
Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Алексей Логвиненко: Ростов готовится принять «Кубок Дружбы- 2023»
Международный юношеский турнир по футболу среди ведущих футбольных академий и спортивных школ, направленный на развитие и популяризацию футбола пройдет в донской столице в четвертый раз, в апреле текущего года.

Как пояснили организаторы мероприятия, на этот раз в нем примут участие представители команд из России и Беларуси. За кубок будут бороться 8 команд, в которых все игроки не старше 14 лет.

Ростов готов к одному из самых статусных юношеский турниров по футболу в стране — «Кубку Дружбы-2023». В нашем городе сильные футбольные традиции,  ростовчане любят и умеют играть. Соперники сильные, но, уверен, что в этом году у нас есть все шансы на победу. Так что пожелаем нашим ребятам удачи! — сказал Алексей Логвиненко.

По словам начальника управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону Дениса Браславского, несмотря на то, что турнир стартует 17 апреля, отчасти он уже начался.

Денис БраславскийДенис Браславский
Денис Браславский
Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону уже состоялся отборочный турнир «Кубка Дружбы-2023», в котором приняли участие 12 команд, победителем из него вышла команда футбольной академии города Сочи. Кроме того,  отборочный этап «Кубка дружбы» прошел и в Минске, там за одну путевку боролось 16 команд. И по итогу определился участник, которым стала команда академии футбольного клуба Минска. Именно она и примет участие в основном турнире, — отметил Денис Браславский.

Он также добавил, что  второй год подряд этот юношеский турнир включен в официальный календарь футбольного союза и на сегодняшний день это один из лучших юношеских футбольных турниров в России.

По традиции, полным обеспечением участников турнира займется городская администрация. Она обеспечит проживание и питание участников, а также различные экскурсионные и досуговые программы. На плечи участников не из Ростова-на-Дону, лягут только затраты на дорогу. Поэтому ребятам останется лишь показывать достойный и красивый футбол на обновленном стадионе «Арсенал», а тренерам профессиональных команд присматриваться, подбирая новые кадры.

Именно с этой целью и проводятся подобные мероприятия. Так как футбольная вертикаль создана для того, чтобы мальчик, играющий в футбол у себя во дворе и со временем начавший систему спортивной подготовки, дошел до молодежной команды, а через какое-то время шагнул дальше, показывая потрясающую игру. Одним из таких примеров может послужить история профессионального игрока ФК «Ростов» Ивана Комарова, который прошел все стадии футбольной вертикали.

Об этом высказался и главный тренер ФК «Ростов» и сборной России Валерий Карпин.

Валерий КарпинВалерий Карпин
Валерий Карпин
Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
—  Турнир становится традиционным, и для мальчишек это важное событие. С такой организацией и масштабом у всех ребят турнир вызывает определенные ожидания и переживания. А противостояние с лучшими игроками из лучших футбольных академий страны - это вызов. Все мы прошли через эти академии и турниры, а начинали с дворового футбола и кожаного мяча. Все из нас мечтали стать футболистами. И то, что мы видим сегодня, это  нужно и важно. Конечно, хотелось бы увеличить в разы количество хороших футболистов, но раз они уже появляются сейчас, дальше будет больше. Есть ребята которые вышли из академий и уже тренируются, есть те, которые уже играют. Ваня Комаров уже выходил на замены, и почти в каждой игре у нас участвуют воспитанники, прошедшие эту так называемую футбольную вертикаль, — пояснил Валерий Карпин.

Жеребьевка команд уже состоялась — они были поделены на две группы «А» и «B». Ростовчане сразятся за выход в финал с «академиками» московского «Спартака», питерского «Зенита» и минчанами.

Иван КомаровИван Комаров
Иван Комаров
Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В предыдущие годы победителями этого турнира становились юные игроки из академий ФК «Севилья» (Испания), ФК «Кайрат» (Казахстан), ФК «Локомотив» (Москва).

#Елена Янкевич#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Спорт
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