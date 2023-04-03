Алексей Логвиненко: «Все вопросы ростовчан на особом контроле»

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
Как отметил глава администрации Ростова-на-Дону, все вопросы находятся на контроле и будут решены в ближайшее время.
Например, учащаяся колледжа Светлана Коробова осталась без попечения родителей. В 2019 году ее включили в список детей-сирот, а по закону эта категория граждан должна быть обеспечена жильем за счет государства. В январе текущего года девушке исполнилось 18 лет и в уже августе заявительница справит новоселье.
Алексей Логвиненко пояснил, что на приобретение квартиры деньги были выделены из областного бюджета, и городская администрация приобрела полноценную однокомнатную квартиру площадью 33 кв. м. в новом доме, которая соответствует всем необходимым стандартам.
Пенсионерка Ольга Александровна пришла на прием с вопросом о возмещении жилья, которое было изъято в связи с признанием ее дома на улице Красных Зорь,14 «Б» аварийным. Дом был построен в далеком 1917 и в 2020 году его определили под снос.
— В текущем году из областного и местного бюджетов выделено финансирование на расселение этого дома, а компенсацию за жилье, заявительница получит до конца апреля текущего года, — успокоил женщину глава городской администрации.
Жители дома 157 по улице Таганрогской обратились с просьбой установить остановочный комплекс на остановке «ЖК 50-летия Победы».
— В конце прошлого года, на декабрьском заседании городской Думы были выделены средства на приобретение и монтаж 7 остановочных комплексов, расположенных в Октябрьском районе, в том числе и по указанному адресу. Согласно графику, работы по оборудованию остановочного павильона на остановке «ЖК 50-летия Победы» должны быть выполнены к началу лета, — пояснил Алексей Логвиненко.
Еще одно обращение поступило от жителей переулка Углового в Первомайском районе. Люди просили отремонтировать участок дороги по ул. Конституционной, от ул. Курчатова до ул. Щербакова. Алексей Логвиненко заверил, что на эти работы уже выделено 15,6 млн руб. В настоящее время идет процедура определения подрядчика. Ориентировочный срок заключения муниципального контракта - 12 апреля. Сдать объект планируют к 1 сентября. Кроме того, помимо нового асфальта в границах этих улиц будут сделаны тротуары и подходы к домам.
Ранее RostovGazeta сообщала, о проблемных вопросах которые рассмотрели на заседании коллегии городской администрации. Среди них был вопрос по обеспечению безопасности учеников в ростовских школах и о качестве городских дорог.