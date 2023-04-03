Алексей Логвиненко: «Все вопросы ростовчан на особом контроле»

Пенсионерка Ольга Александровна пришла на прием с вопросом о возмещении жилья, которое было изъято в связи с признанием ее дома на улице Красных Зорь,14 «Б» аварийным. Дом был построен в далеком 1917 и в 2020 году его определили под снос.

— В текущем году из областного и местного бюджетов выделено финансирование на расселение этого дома, а компенсацию за жилье, заявительница получит до конца апреля текущего года, — успокоил женщину глава городской администрации.