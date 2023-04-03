rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Алексей Логвиненко: «Все вопросы ростовчан на особом контроле»

3 апреля 2023, 07:40
Фото: ТГ канал Алексея Логвиненко
В последний день марта, глава городской администрации Алексей Логвиненко провел личный прием граждан. Вопросы у ростовчан были самые разные, от личных просьб до коллективных обращений. Тем не менее, это не повлияло на их решение.

Как отметил глава администрации Ростова-на-Дону, все вопросы находятся на контроле и будут решены в ближайшее время.

Например, учащаяся колледжа Светлана Коробова осталась без попечения родителей. В 2019 году ее включили в список детей-сирот, а по закону эта категория граждан должна быть обеспечена жильем за счет государства. В январе текущего года девушке исполнилось 18 лет и в уже августе заявительница справит новоселье.

Алексей Логвиненко пояснил, что на приобретение квартиры деньги были выделены из областного бюджета, и городская администрация приобрела полноценную однокомнатную квартиру площадью 33 кв. м. в новом доме, которая соответствует всем необходимым стандартам.

Пенсионерка Ольга Александровна пришла на прием с вопросом о возмещении жилья, которое было изъято в связи с признанием ее дома на улице Красных Зорь,14 «Б» аварийным. Дом был построен в далеком 1917 и в 2020 году его определили под снос. 
— В текущем году из областного и местного бюджетов выделено финансирование на расселение этого дома, а компенсацию за жилье, заявительница получит до конца апреля текущего года, — успокоил женщину глава городской администрации.

Жители дома 157 по улице Таганрогской обратились с просьбой установить остановочный комплекс на остановке «ЖК 50-летия Победы».

— В конце прошлого года, на декабрьском заседании городской Думы были выделены средства на приобретение и монтаж 7 остановочных комплексов, расположенных в Октябрьском районе, в том числе и по указанному адресу. Согласно графику, работы по оборудованию остановочного павильона на остановке «ЖК 50-летия Победы» должны быть выполнены к началу лета, — пояснил Алексей Логвиненко.

Еще одно обращение поступило от жителей переулка Углового в Первомайском районе. Люди просили отремонтировать участок дороги по ул. Конституционной, от ул. Курчатова до ул. Щербакова. Алексей Логвиненко заверил, что  на эти работы уже выделено 15,6 млн руб. В настоящее время идет процедура определения подрядчика. Ориентировочный срок заключения муниципального контракта - 12 апреля. Сдать объект планируют к 1 сентября. Кроме того, помимо нового асфальта в границах этих улиц будут сделаны тротуары и подходы к домам.

Ранее RostovGazeta сообщала, о проблемных вопросах которые рассмотрели на заседании коллегии городской администрации. Среди них был вопрос по обеспечению безопасности учеников в ростовских школах и о качестве городских дорог. 

#Елена Янкевич
Подпишитесь
Жители в Шахтах пожаловались на грязную воду из-под крана
Сегодня, 04:44
Ростовчанам рассказали, чего ждать от погоды в начале апреля
Сегодня, 04:58
Грузовик протаранил остановку в Ростовской области 2 апреля
Вчера, 21:07
Пожар охватил многоэтажное кафе в парке «Дружба» на Северном в Ростове
Вчера, 16:31
Два хутора в Ростовской области до сих пор остаются без электричества после снегопада
Вчера, 15:36
Эксперт объяснил, как правильно выбирать яйца по категориям в Ростовской области
Вчера, 12:25