Но я ничего не имею против этих новых заведений. Просто уже нет ни одного кафе, которое бы стало ростовской достопримечательностью. Нет больше «пельменной» на углу Красноармейской и Ворошиловского, нет легендарной «чебуречной» на Ворошиловском (напротив РИНХа). Кстати, в этой «чебуречной» я любил встречаться с друзьями-журналистами, обсуждать насущные и животрепещущие темы. Нередко после этих встреч появлялись хорошие публикации в газетах. Помню, я даже шутил, что когда-нибудь здесь повесят памятную табличку, потому как известные люди в городе собираются в этом месте. Но помните, как у классика написано: «Иных уж нет, а те далече…» Не очень себе представляю хоть какие-то памятные доски в сетевых кафе. Да и нужны ли они нынешним владельцам общепита?