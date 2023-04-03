Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
К таким местам можно отнести и кафе, которые некогда были популярны в нашем городе, но, к сожалению, не сохранились до наших дней. Сегодня выгодны сетевые заведения, хозяева которых находятся порой и не в Ростове, но которые потенциально приносят доход. И, конечно, маленькие кафе не смогли справиться с этой конкуренцией, с налогами, высокой арендой, да и еще много с чем. Хочется вспомнить некоторые легендарные места общепита Ростова.
Свои воспоминания хочу начать с «Белой акации». Почему именно с этого кафе? Да потому, что мои студенческие годы связаны с этим местом. Ведь я учился в Ростовском медицинском институте, а кафе располагалось в Клиническом сквере парка имени 1 Мая.
Надо сказать, что «Белую акацию» любили посещать не только студенты-медики. Там собиралась и другая публика, порой не имеющая ничего общего ни с учебой, ни с медициной. Любили здесь посидеть и представители ростовского бомонда, актеры, журналисты, поэты, писатели, художники и прочие творческие люди.
Вообще, «Белая акация» была уникальным местом. Это было что-то среднее между столовой и рестораном. Простым кафе это место я бы не назвал. Здесь царило самообслуживание, но кормили вкусно, цены были демократичные. Как в ресторане, можно было заказать бифштекс с яйцом на гренке (кстати, он был очень вкусным), солянку, котлеты по-киевски. И в то же время здесь был и свой вип-зал, если так можно выразиться современным языком. Это был бар или кафетерий. Помню, как в этом баре в годы перестройки и в начале девяностых годов минувшего столетия любила собираться «золотая молодежь». Сюда нередко захаживали наши девушки из мединститута. Для меня этот бар незабываем. Там варили кофе по-восточному, пили дорогой армянский коньяк, курили импортные сигареты.
Для студентов победнее в «Белой акации» существовала открытая веранда. Именно на этой открытой веранде мы любили сидеть после занятий, в перерывах между лекциями. Здесь можно было выпить бутылочку пива, съесть мороженое, купить шампанское.
Вихрей рыночных реформ это легендарное кафе не выдержало, его снесли. Теперь на этом месте ничего нет. Иногда тут выгуливают собак. Порой я, когда иду через парк по каким-то делам, останавливаюсь возле этого места и с ностальгией вспоминаю свою студенческую молодость.
Было еще одно место, которое всегда вспоминаю с особой теплотой. Речь о кафе «Дружба». Сегодня трудно представить, но именно в это кафе приезжали специально со всего города отведать фирменную солянку. Стояла большая очередь в это кафе. Туда было не так просто попасть.
Легенды о кафе «Дружба» до сих пор живут в нашем городе.
Как-то я поймал себя на мысли, что уже и сам стал тем аксакалом, который рассказывает своим молодым друзьям об этом легендарном кафе и о неповторимо вкусной солянке, которую там готовили. Дело в том, что я даже специально приглашал девушек в «Дружбу» на свидание, чтобы покушать солянку. Я понимаю, что сегодня, наверное, смешно представить, что пределом наших мечтаний в те годы было покушать фирменную солянку в «Дружбе». Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Уверен, что многие ростовчане старшего поколения еще помнят большую очередь перед кафе. Иногда казалось, что эта очередь была неотъемлемой частью центральной улицы Энгельса (так в советские годы называли Большую Садовую).
Кстати, считается, что автором легендарной солянки был шеф-повар «Дружбы» Николай Мнацаканов.
В книге «Вкус жизни» ученика Мнацаканова, известного ростовского ресторатора Анатолия Авакяна приводится рецепт той самой легендарной солянки. Признаюсь, что когда я прочитал рецепт солянки из кафе «Дружба», то был удивлен. Вроде как ингредиенты все хорошо известны, ничего невероятного и особого там нет. Но солянка-то была бесподобной. Говорят, что секрет солянки заключается в особых бульонах, правильно сваренных, а также в пропорциях верно подобранных ингредиентов. Возможно. Мне сложно судить об этом, я не кулинар.
Признаюсь, иногда я задаю себе вопрос: если бы сегодня попробовал ту самую солянку из кафе «Дружба», она бы мне понравилась? Думаю, что понравилась бы. А знаете, почему? Потому что она из моей молодости.
Само легендарное кафе закрылось в годы рыночных реформ, в девяностые. Мне и сегодня это кажется удивительным, но легендарная солянка оказалась тогда невостребованной. Надо честно признаться, что почти все востребованные бренды советской эпохи оказались за бортом рыночных преобразований.
Пожалуй, одним из последних закрылось легендарное кафе «Лазария», которое располагалось на Большой Садовой. Я любил зайти с друзьями сюда пообедать или поужинать. Возможно, сама атмосфера «Лазарии» мне чем-то напоминала «Белую акацию». И я себя вновь ощущал молодым. Когда-то в «Лазарии» можно было недорого покушать, выпить за дружеской беседой горячительного напитка. Цены были сносные, как в столовой, а обслуживание на высоком уровне, как в хорошем кафе или ресторане. Но потом стало все меняться. Цены росли. А вместе с ценами изменилась и атмосфера этого заведения.
Есть еще одна интересная особенность легендарных кафе Ростова. Там были постоянные посетители. Многих ты знал в лицо. Со многими знакомился, завязывалась дружба. Были такие завсегдатаи, конечно, и в «Лазарии». Но, к сожалению, это колоритное местечко тоже ушло в историю.
Время не пощадило легендарных мест Ростова. Теперь везде построены сетевые кафе. Иногда мне кажется, что и люди становятся в таких местах не постоянными посетителями, а какими-то сетевыми клиентами.
Но я ничего не имею против этих новых заведений. Просто уже нет ни одного кафе, которое бы стало ростовской достопримечательностью. Нет больше «пельменной» на углу Красноармейской и Ворошиловского, нет легендарной «чебуречной» на Ворошиловском (напротив РИНХа). Кстати, в этой «чебуречной» я любил встречаться с друзьями-журналистами, обсуждать насущные и животрепещущие темы. Нередко после этих встреч появлялись хорошие публикации в газетах. Помню, я даже шутил, что когда-нибудь здесь повесят памятную табличку, потому как известные люди в городе собираются в этом месте. Но помните, как у классика написано: «Иных уж нет, а те далече…» Не очень себе представляю хоть какие-то памятные доски в сетевых кафе. Да и нужны ли они нынешним владельцам общепита?
И все же я рад, что мне посчастливилось посещать в свое время эти легендарные места Ростова! Ведь они давно уже стали частью истории нашего города. Как я уже писал, облик любого города определяют люди. Я верю, что грядущее поколение будет понимать, что городу необходимы знаковые места. И эти места непременно появятся в Ростове. Будет именно так. Я уверен.
Георгий Багдыков