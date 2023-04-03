rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Изображение материала

«Боярам можно и по тротуару»: автохам объехал пробку по Пушкинской аллее в Ростове

3 апреля 2023, 12:50
Фото: ТГ Ростов Главный
Автохам в Ростове-на-Дону проехал по Пушкинской аллее вечером 2 апреля

Автохам прокатился по Пушкинской аллее в Ростове-на-Дону вечером 2 апреля

В Ростове-на-Дону водитель легкового автомобиля проехал по пешеходной зоне Пушкинской аллеи, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Вечером в воскресенье, 2 апреля, водитель черного автомобиля съехал с дороги на пешеходную зону и продолжил по ней путь. В это время здесь гуляли люди, что автолюбителя совершенно не смущало.

Возможно, водитель таким образом объезжал образовавшуюся пробку и не хотел ждать вместе с другими автомобилистами. От ГИБДД информации о том, будут ли приняты меры, не поступало.

Агрессивный автохам прокатился про тротуарам на Вавилова в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Между тем, пользователей в комментариях возмутило такое поведение нарушителя.

«Правильно, в пробках только холопы стоят, боярам можно и по тротуару проехать», — заявили ростовчане.

«Они и днем так делают», — пишут местные жители.

Ранее видео нападения автохама на пешехода в Азове попало в Сеть.

Читайте также:
Агрессивный автохам прокатился про тротуарам на Вавилова в Ростове-на-ДонуАвтохам в Ростове показал средний палец автобусу с силовиками и потом очень пожалелФизической расправой угрожал автохам жительнице Ростова
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Автохам#Видео
Подпишитесь
«Смотрели, как убивают»: ребенка-инвалида избили в торговом центре «Орбита» в Ростове
Сегодня, 12:22
Получил тяжелые ранения: ростовчанин оказался в кафе, где погиб военкор Татарский
Сегодня, 12:44
Не понравился вид: мама ребенка-инвалида из Ростова рассказала, за что избили ее сына
Сегодня, 12:56
Следователи в Ростове проверят информацию об избиении ребенка-инвалида в ТЦ «Орбита»
Сегодня, 12:58
В Батайске прошел суд по вопросу лишения Людмилы Берлим звания «Почетный гражданин»
Сегодня, 12:13
«Белая акация», «Лазария», «Дружба»: легендарные кафе старого Ростова
Сегодня, 07:27