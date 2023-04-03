«Боярам можно и по тротуару»: автохам объехал пробку по Пушкинской аллее в Ростове

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Вечером в воскресенье, 2 апреля, водитель черного автомобиля съехал с дороги на пешеходную зону и продолжил по ней путь. В это время здесь гуляли люди, что автолюбителя совершенно не смущало.
Возможно, водитель таким образом объезжал образовавшуюся пробку и не хотел ждать вместе с другими автомобилистами. От ГИБДД информации о том, будут ли приняты меры, не поступало.
Между тем, пользователей в комментариях возмутило такое поведение нарушителя.
«Правильно, в пробках только холопы стоят, боярам можно и по тротуару проехать», — заявили ростовчане.
«Они и днем так делают», — пишут местные жители.
Ранее видео нападения автохама на пешехода в Азове попало в Сеть.