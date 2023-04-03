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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Диетолог Волынкина назвала самые важные витамины для человека

3 апреля 2023, 12:43
Самым важным для нормальной жизнедеятельности человека является витамин D. Спортивный психолог и диетолог Мария Волынкина сообщила о том, что данный микроэлемент взаимодействует с огромным множеством генов и несет ответственность за регуляцию иммунной системы.

По словам Волынкиной, витамин D купирует воспалительные процессы в организме, пишет NEWS.ru. Однако, для различных метаболических реакций его функций необходим витамин A, подчеркнула врач.

«Витамин A необходим для глаз, нормальной работы иммунной и репродуктивной системы», — отметила Волынкина.

Диетолог также акцентировала внимание на витамине К2, применяемом с малыми количествами жира и витамином D. Он чрезвычайно важен для свертываемости крови и является непосредственным участником метаболизма кальция. Иммунная система нуждается при этом в витамине C, представляющем собой мощный антиоксидант.

Однако, важно понимать, что злоупотребление витаминными комплексами зачастую приводит к серьезным аллергическим реакциям, резюмировала Волынкина.

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