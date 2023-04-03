Диетолог Волынкина назвала самые важные витамины для человека

Диетолог также акцентировала внимание на витамине К2, применяемом с малыми количествами жира и витамином D. Он чрезвычайно важен для свертываемости крови и является непосредственным участником метаболизма кальция. Иммунная система нуждается при этом в витамине C, представляющем собой мощный антиоксидант.