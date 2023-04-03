Диетолог Волынкина назвала самые важные витамины для человека

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
По словам Волынкиной, витамин D купирует воспалительные процессы в организме, пишет NEWS.ru. Однако, для различных метаболических реакций его функций необходим витамин A, подчеркнула врач.
«Витамин A необходим для глаз, нормальной работы иммунной и репродуктивной системы», — отметила Волынкина.
Диетолог также акцентировала внимание на витамине К2, применяемом с малыми количествами жира и витамином D. Он чрезвычайно важен для свертываемости крови и является непосредственным участником метаболизма кальция. Иммунная система нуждается при этом в витамине C, представляющем собой мощный антиоксидант.
Однако, важно понимать, что злоупотребление витаминными комплексами зачастую приводит к серьезным аллергическим реакциям, резюмировала Волынкина.