Для школьников РЭО подготовил внеурочные занятия на тему обращения с отходами

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
В занятиях, которые посетили 17,5 млн учеников из 40 тысяч школ, использовались материалы «Зеленой школы». Об этом пишет gorod55.ru.
В своем видеообращении генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявил, что сознательное отношение к природе и ее ресурсам очень важно, поскольку планета является общим домом для всех.
«Все, что есть на Земле, как еда в холодильнике, когда-нибудь заканчивается. Заканчивается место, исчезает лес, страдают рыбы в океане. Но это можно остановить. Задумываясь о таких важных вещах, со временем вы сможете обрести свою цель, уверенность и силы — а значит, будете жить интересно и с удовольствием, сделаете чистым и красивым свое будущее и будущее родной страны. И кто знает, может, талантливые экологи, которые смогут спасти нашу планету, сегодня тоже среди вас? Мы в РЭО всегда поддерживаем полезные акции, конкурсы и обучающие курсы для ребят из разных городов. Буду рад и вас видеть в нашей дружной команде», — отметил Буцаев.
Как рассказали в РЭО, 3 апреля уроки, посвященные переработке отходов и экологии, прошли во всех российских школах с 1 по 11 класс, а также в учреждениях среднего профессионального образования. Продолжительность уроков составила 30 минут. В ходе занятия ученики решали интерактивные задания на тему утилизации отходов, кроме того, они узнали много информации и о самой отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами, экологических акциях, а также о раздельном сборе мусора в России.
Буцаев подчеркнул, что в настоящее время свыше 80% мусора в стране захоранивается на полигонах и только каждый второй килограмм сортируется.
«К 2030 году наша цель — сортировать 100% бытовых отходов, захоронение снизить вдвое. В борьбе с мусором есть успехи. К 2030 году должны построить или обновить 868 мусорных заводов. За последние четыре года мы открыли уже 211 предприятий», — сказал глава РЭО.
Напомним, что начиная с 2021 года РЭО при участии ФГБОУ ДО ФЦДО в рамках проекта «Экоход» занимается формированием культуры обращения с отходами среди населения. В нем уже приняли участие более 200 тысяч человек (учащиеся, педагоги, представители образовательных организаций из 77 регионов). Кроме того, компания разработала для педагогического состава специальный образовательный цикл «Зеленая школа», целью которого является повышение уровня профессиональных компетенций, знаний и навыков учителей в деятельности экологической направленности в части реформы ТКО.