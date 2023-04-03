Для школьников РЭО подготовил внеурочные занятия на тему обращения с отходами

«Все, что есть на Земле, как еда в холодильнике, когда-нибудь заканчивается. Заканчивается место, исчезает лес, страдают рыбы в океане. Но это можно остановить. Задумываясь о таких важных вещах, со временем вы сможете обрести свою цель, уверенность и силы — а значит, будете жить интересно и с удовольствием, сделаете чистым и красивым свое будущее и будущее родной страны. И кто знает, может, талантливые экологи, которые смогут спасти нашу планету, сегодня тоже среди вас? Мы в РЭО всегда поддерживаем полезные акции, конкурсы и обучающие курсы для ребят из разных городов. Буду рад и вас видеть в нашей дружной команде», — отметил Буцаев.