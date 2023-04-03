В Ростове на продажу выставили дом купца Чернова. Здание построено в 1864 году. Оно находится на пересечении Советской улицы с 18-й линией. Продавец указывает, что здание можно приспособить под любые нужды. Внутри сохранилась старинная лепнина и чугунная лестница. Однако двери и окна в доме пластиковые.