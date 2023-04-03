Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
В Ростове на продажу выставили дом купца Чернова. Здание построено в 1864 году. Оно находится на пересечении Советской улицы с 18-й линией. Продавец указывает, что здание можно приспособить под любые нужды. Внутри сохранилась старинная лепнина и чугунная лестница. Однако двери и окна в доме пластиковые.
Площадь двухэтажного дома составляет 709 квадратных метров. Здание имеет два входа — центральный и с внутреннего двора. Там же находится парковка.
Купить дом можно за 65 миллионов рублей. При этом продавец указывает, что готов поторговаться и снизить цену для потенциального покупателя.
Ранее Доходный дом Бражникова в Ростове выставили на продажу за 154 миллиона рублей.