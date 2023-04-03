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Дончане готовятся к электронным повесткам, пока в Ростове избивают особенных детей

3 апреля 2023, 15:28
Фото: 1MI
Дончане готовятся к электронным повесткам, пока в Ростове избивают особенных детей
В Ростовской области готовятся к рассылке повесток через Госуслуги и новым диверсиям, пока в Ростове обсуждают жестокое нападение пьяных мужчин на мальчика-инвалида.

Отчаянные меры

Напомним, накануне 2 апреля в санкт-петербургском кафе произошел взрыв, убивший военкора Владлена Татарского и ранивший несколько десятков людей. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман дал комментарий порталу RostovGazeta, предположив, что подобные диверсии со стороны Украины будут происходить вновь в других городах России, в том числе тех, что находятся в Ростовской области.

Вассерман утверждает, что основная цель диверсий — запугивание россиянВассерман утверждает, что основная цель диверсий — запугивание россиян
Вассерман утверждает, что основная цель диверсий — запугивание россиян
Фото: СК РФ
Военкор Татарский погиб во время взрыва на патриотическом вечере в Санкт-Петербурге
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Депутат утверждает, что основная цель диверсий — запугивание россиян, однако эти действия являются не более чем отчаянной мерой. По мнению Вассермана, к актам террора прибегают только тогда, когда других попыток изменить ситуацию нет, и близится поражение.

«Это меня в какой-то мере утешает», — подчеркнул депутат.

Век технологий

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров объявил, что с принятием новых поправок в законодательство дончане смогут получать повести через Госуслуги.

Военком рассказал, что в настоящий момент законотворцы готовят поправки в закон, которые позволят рассылать повестки дистанционно, вместо традиционной очной выдачи документа под подпись.

«Рассматривается вопрос о переходе в цифровое поле, речь идет о личном кабинете или Госуслугах», — приводят цитату Егорова СМИ.

Невыносимая жестокость

В понедельник, 2 апреля, в ТЦ «Орбита» произошел вопиющий случай избиения ребенка-инвалида, гулявшего вместе с отцом.

По словам матери семейства, ее мужа оттеснила от ребенка группа неизвестных, их товарищ начал избивать подростка на почве неприязни к облику особенного ребенка. Ростовчанка уточнила, что мужчины, вероятно, были пьяны, а ее супругу чудом удалось вырваться, чтобы защитить своего сына, которого уже начали душить.

В понедельник, 2 апреля, в ТЦ «Орбита» произошел вопиющий случай избиения ребенка-инвалида, гулявшего вместе с отцом.В понедельник, 2 апреля, в ТЦ «Орбита» произошел вопиющий случай избиения ребенка-инвалида, гулявшего вместе с отцом.
В понедельник, 2 апреля, в ТЦ «Орбита» произошел вопиющий случай избиения ребенка-инвалида, гулявшего вместе с отцом.
Фото: Ирина Захарова

После жалобы женщины и публикаций в СМИ следователи решили провести проверку инцидента и установить обстоятельства нападения, сейчас мальчик находится в больницу, а пьяную выходку оценили как простое хулиганство.

Пока редакция уточняет подробности воскресного нападения у руководства ТЦ.

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