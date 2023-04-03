Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Напомним, накануне 2 апреля в санкт-петербургском кафе произошел взрыв, убивший военкора Владлена Татарского и ранивший несколько десятков людей. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман дал комментарий порталу RostovGazeta, предположив, что подобные диверсии со стороны Украины будут происходить вновь в других городах России, в том числе тех, что находятся в Ростовской области.
Депутат утверждает, что основная цель диверсий — запугивание россиян, однако эти действия являются не более чем отчаянной мерой. По мнению Вассермана, к актам террора прибегают только тогда, когда других попыток изменить ситуацию нет, и близится поражение.
«Это меня в какой-то мере утешает», — подчеркнул депутат.
Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров объявил, что с принятием новых поправок в законодательство дончане смогут получать повести через Госуслуги.
Военком рассказал, что в настоящий момент законотворцы готовят поправки в закон, которые позволят рассылать повестки дистанционно, вместо традиционной очной выдачи документа под подпись.
«Рассматривается вопрос о переходе в цифровое поле, речь идет о личном кабинете или Госуслугах», — приводят цитату Егорова СМИ.
В понедельник, 2 апреля, в ТЦ «Орбита» произошел вопиющий случай избиения ребенка-инвалида, гулявшего вместе с отцом.
По словам матери семейства, ее мужа оттеснила от ребенка группа неизвестных, их товарищ начал избивать подростка на почве неприязни к облику особенного ребенка. Ростовчанка уточнила, что мужчины, вероятно, были пьяны, а ее супругу чудом удалось вырваться, чтобы защитить своего сына, которого уже начали душить.
Пока редакция уточняет подробности воскресного нападения у руководства ТЦ.