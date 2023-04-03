Две женщины попали в больницу после ДТП в Волгодонске 3 апреля

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
В понедельник, 3 апреля, в 11.30 мск в Волгодонске на улице Степной, 136 произошла авария с участием грузового автомобиля «Соболь», он же «ГАЗ — 2752», и иномаркой.
По предварительной информации, 63-летний водитель «ГАЗ» во время разворота не уступил дорогу встречной иномарке Ford Focus, за рулем которой был 45-летний водитель.
В результате автомобили столкнулись, что привело к получению травм 32-летней пассажирки «ГАЗ» и 51-летней пассажирки Ford. Обеих женщин доставили в больницу для оказания помощи, полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
Ранее другая женщина получила травмы из-за аварии в Ростове.