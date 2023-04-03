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Две женщины попали в больницу после ДТП в Волгодонске 3 апреля

3 апреля 2023, 15:55
Фото: 1MI
Две женщины попали в больницу после ДТП в Волгодонске 3 апреля
В Волгодонске после аварии на улице Степной два пассажира попали в больницу, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

В понедельник, 3 апреля, в 11.30 мск в Волгодонске на улице Степной, 136 произошла авария с участием грузового автомобиля «Соболь», он же «ГАЗ — 2752», и иномаркой.

По предварительной информации, 63-летний водитель «ГАЗ» во время разворота не уступил дорогу встречной иномарке Ford Focus, за рулем которой был 45-летний водитель.

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В результате автомобили столкнулись, что привело к получению травм 32-летней пассажирки «ГАЗ» и 51-летней пассажирки Ford. Обеих женщин доставили в больницу для оказания помощи, полиции предстоит установить обстоятельства аварии.

Ранее другая женщина получила травмы из-за аварии в Ростове. 

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