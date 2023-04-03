Эксперты "Роскачества" выявили нарушения в составе жевательного мармелада

Как пишет газета “Известия”, исследователи выбрали для проверки мармелад с фруктовыми вкусами от самых популярных производителей, так как именно такие сладости выбирает 60% покупателей. В закупку были включены 19 товаров российского производства, а также товары из других стран, включая Турцию, Германию, Китай, Испанию, Аргентину и Гонконг. В результате работы сотрудников "Роскачества" выявлено отсутствие заявленных витаминов в нескольких мармеладах, а также использование синтетических красителей в продуктах, где их не указывали в составе.