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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Эксперты "Роскачества" выявили нарушения в составе жевательного мармелада

3 апреля 2023, 12:02
По результатам проверки, проведенной специалистами "Роскачества", в 30 образцах жевательного мармелада были обнаружены нарушения соответствия показателям качества и безопасности.

Как пишет газета “Известия”, исследователи выбрали для проверки мармелад с фруктовыми вкусами от самых популярных производителей, так как именно такие сладости выбирает 60% покупателей. В закупку были включены 19 товаров российского производства, а также товары из других стран, включая Турцию, Германию, Китай, Испанию, Аргентину и Гонконг. В результате работы сотрудников "Роскачества" выявлено отсутствие заявленных витаминов в нескольких мармеладах, а также использование синтетических красителей в продуктах, где их не указывали в составе.



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