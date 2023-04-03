«Кошмар какой. Охранники хотя бы от ребёнка могли бы оттащить», «Равнодушие убивает и позволяет отдельным верить, что им можно трогать других… Правоохранители разберутся», «А что они тогда там охраняют? Воришек только ловить. А драки и преступления пресекать не нужно?», — раскритиковали работу охраны торгового центра местные жители.