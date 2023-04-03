Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Напомним, в понедельник, 3 апреля, стало известно, что в ТЦ «Орбита» произошло жестокое нападение на ребенка. Мать пострадавшего несовершеннолетнего рассказала, что ее мужу чудом удалось отбить ребенка-инвалида у пьяных злоумышленников, при этом охрана и окружающие и не подумали прийти на помощь, увидев потасовку.
«Это не люди… Это даже не животные», «Кто знает, какими вырастут их дети. В любом случае, карма существует, а этим, чтоб не ждать карму, надо открутить голову без учета в ПДН», “Таких отмороженных лиц только дубасить», — ужаснулись произошедшим ростовчане.
«Кошмар какой. Охранники хотя бы от ребёнка могли бы оттащить», «Равнодушие убивает и позволяет отдельным верить, что им можно трогать других… Правоохранители разберутся», «А что они тогда там охраняют? Воришек только ловить. А драки и преступления пресекать не нужно?», — раскритиковали работу охраны торгового центра местные жители.