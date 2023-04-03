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«Это не люди»: ростовчан возмутило жестокое избиение подростка-инвалида в ТЦ «Орбита»

3 апреля 2023, 13:30
Фото: Ирина Захарова
«Это не люди»: ростовчан возмутило жестокое избиение подростка-инвалида в ТЦ

Ростовчан возмутило жестокое избиение подростка-инвалида в ТЦ «Орбита» 2 апреля

В Ростове жители раскритиковали работу охраны ТЦ «Орбита», которая не смогла предотвратить жестокое избиение ребенка-инвалида, комментарии появились в мессенджерах.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, стало известно, что в ТЦ «Орбита» произошло жестокое нападение на ребенка. Мать пострадавшего несовершеннолетнего рассказала, что ее мужу чудом удалось отбить ребенка-инвалида у пьяных злоумышленников, при этом охрана и окружающие и не подумали прийти на помощь, увидев потасовку.

Следователи в Ростове проверят информацию об избиении ребенка-инвалида в ТЦ «Орбита»
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«Это не люди… Это даже не животные», «Кто знает, какими вырастут их дети. В любом случае, карма существует, а этим, чтоб не ждать карму, надо открутить голову без учета в ПДН», Таких отмороженных лиц только дубасить», — ужаснулись произошедшим ростовчане.

«Кошмар какой. Охранники хотя бы от ребёнка могли бы оттащить», «Равнодушие убивает и позволяет отдельным верить, что им можно трогать других… Правоохранители разберутся», «А что они тогда там охраняют? Воришек только ловить. А драки и преступления пресекать не нужно?», — раскритиковали работу охраны торгового центра местные жители.

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