Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
29 марта, выполняя боевую задачу, погиб 43-летний уроженец Пролетарска Вячеслав Омельянович. Боец был разведчиком-гранатометчиком и служил в армии на контрактной основе. В спецоперации военный участвовал с февраля 2022 года.
По информации местной газете «Наша неделя. Пролетарск», бойца посмертно представили к ордену Мужества. Похоронят его в Сальске на Аллее славы 4 апреля.
Дома отца не дождались 7-летний сын и 12-летняя дочь.
Официально от гибели бойца министерство обороны не сообщало.
Ранее под Бахмутом погиб снайпер ЧВК «Вагнер» Евгений Сенякин. На фронт он отправился из колонии.