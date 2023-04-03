rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Гранатометчик из Ростовской области Вячеслав Омельянович погиб в ходе СВО

3 апреля 2023, 06:46
Фото: Леонид Заплаткин/"Наша Неделя " Пролетарск
Гранатометчик из Ростовской области Вячеслав Омельянович погиб в ходе СВО
43-летний отец двоих детей Вячеслав Омельянович из Ростовской области погиб в спецоперации, пишут СМИ.

29 марта, выполняя боевую задачу, погиб 43-летний уроженец Пролетарска Вячеслав Омельянович. Боец был разведчиком-гранатометчиком и служил в армии на контрактной основе. В спецоперации военный участвовал с февраля 2022 года.

Ростовского блогера и волонтера Евгения Дробина убили в зоне спецоперации
Узнать подробнее

По информации местной газете «Наша неделя. Пролетарск», бойца посмертно представили к ордену Мужества. Похоронят его в Сальске на Аллее славы 4 апреля.

Дома отца не дождались 7-летний сын и 12-летняя дочь.

Официально от гибели бойца министерство обороны не сообщало.

Ранее под Бахмутом погиб снайпер ЧВК «Вагнер» Евгений Сенякин. На фронт он отправился из колонии.

#Алина Заярная#Спецоперация#Общество#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
Жители в Шахтах пожаловались на грязную воду из-под крана
Сегодня, 04:44
Ростовчанам рассказали, чего ждать от погоды в начале апреля
Сегодня, 04:58
Грузовик протаранил остановку в Ростовской области 2 апреля
Вчера, 21:07
Пожар охватил многоэтажное кафе в парке «Дружба» на Северном в Ростове
Вчера, 16:31
Два хутора в Ростовской области до сих пор остаются без электричества после снегопада
Вчера, 15:36
Эксперт объяснил, как правильно выбирать яйца по категориям в Ростовской области
Вчера, 12:25