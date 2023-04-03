В воскресенье, 2 апреля, в Матвеево-Курганском районе водитель «МАЗа» выезжал с автозаправки и не стал пропускать грузовик Iveco, который двигался по главной дороге. Это стало причиной столкновения, после которого иностранный автомобиль протаранил остановку.