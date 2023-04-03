Posted Сегодня, 21:07
Published Сегодня, 21:07
Modified Сегодня, 21:12
Updated Сегодня, 21:12
В воскресенье, 2 апреля, в Матвеево-Курганском районе водитель «МАЗа» выезжал с автозаправки и не стал пропускать грузовик Iveco, который двигался по главной дороге. Это стало причиной столкновения, после которого иностранный автомобиль протаранил остановку.
«Автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал. Происшествие случилось рано утром при движении в направлении села Самбек», — сказано в сообщении.
Отмечается, что за рулем «МАЗа» находился 33-летний мужчина.
Ранее водитель протаранил фуру и попал в больницу в Ростовской области.