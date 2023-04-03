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Published Сегодня, 21:07

Modified Сегодня, 21:12

Updated Сегодня, 21:12

Грузовик протаранил остановку в Ростовской области 2 апреля

2 апреля 2023, 21:07
Фото: 1mi
В Ростовской области грузовик после аварии протаранил остановочный комплекс, сообщили в УГИБДД по региону.

В воскресенье, 2 апреля, в Матвеево-Курганском районе водитель «МАЗа» выезжал с автозаправки и не стал пропускать грузовик Iveco, который двигался по главной дороге. Это стало причиной столкновения, после которого иностранный автомобиль протаранил остановку.

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«Автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал. Происшествие случилось рано утром при движении в направлении села Самбек», — сказано в сообщении.

Отмечается, что за рулем «МАЗа» находился 33-летний мужчина.

Ранее водитель протаранил фуру и попал в больницу в Ростовской области.

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