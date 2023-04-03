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Gucci и 200 миллионов налички: что нашли у председателя совета судей Юровой в Ростове

3 апреля 2023, 19:40
Фото: 1MI
При обыске у председателя совета судей в Ростове нашли 200 млн рублей и дорогие часы

При обыске у председателя совета судей в Ростове нашли 200 млн рублей и дорогие часы

Во время следственных действий в доме у председателя совета судей Татьяны Юровой оперативники нашли крупную сумму денег, дорогие часы и вещи люксовых брендов, передает 1Rnd со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Напомним, что обыски у председателя совета судей Ростовской области Татьяны Юровой прошли 3 апреля.

В рамках следственных действий были обнаружены и изъяты около 200 миллионов рублей наличными, а также предметы роскоши, включая швейцарские часы Longines, изделия от Gucci и Louis Vuitton, украшения украшения и парфюмерию, пишут СМИ.

Обыски также прошли по месту жительства дочери фигурантки.

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Издание уточняет, что обыски проводились в рамках возбужденного в отношении Юровой уголовного дела, связанного с ее профессиональной деятельностью.

Официально информация ни об уголовном деле, ни об обысках не подтверждалась, она уточняется.

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