Posted Сегодня, 19:40
Published Сегодня, 19:40
Modified Сегодня, 20:18
Updated Сегодня, 20:18
Напомним, что обыски у председателя совета судей Ростовской области Татьяны Юровой прошли 3 апреля.
В рамках следственных действий были обнаружены и изъяты около 200 миллионов рублей наличными, а также предметы роскоши, включая швейцарские часы Longines, изделия от Gucci и Louis Vuitton, украшения украшения и парфюмерию, пишут СМИ.
Обыски также прошли по месту жительства дочери фигурантки.
Издание уточняет, что обыски проводились в рамках возбужденного в отношении Юровой уголовного дела, связанного с ее профессиональной деятельностью.
Официально информация ни об уголовном деле, ни об обысках не подтверждалась, она уточняется.