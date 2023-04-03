Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Заявление предприниматель направил 31 марта, сумма исковых требований составляет 1,2 миллиона рублей. На данный момент иск еще не приняли к производство, поэтому подробностей обращения нет.
До этого с иском к властям Шахт обратилась компания «Рассвет», которая потребовала выдать судебный приказ на взыскание задолженности по договору управления на сумму 96 тысяч рублей. Кроме того, включили пени в размере 24 тысяч рублей.
Ранее ТРК «Горизонт» в Ростове вновь потребовал от Burger King 4,2 млн рублей. О том, что стало причиной иска, читайте в материале RostovGazeta.