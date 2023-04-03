rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Иск на 1,2 млн рублей подали к администрации Шахт

3 апреля 2023, 05:43
Фото: 1mi
Бизнесмен Владимир Григорьян направил в суд иск с требованием взыскать крупную сумму с администрации Шахт, говорится в документах арбитражного суда.

Заявление предприниматель направил 31 марта, сумма исковых требований составляет 1,2 миллиона рублей. На данный момент иск еще не приняли к производство, поэтому подробностей обращения нет.

Из-за нарушений с перевозчика восьми маршрутов в Ростове взыскали 250 тысяч рублей
Узнать подробнее

До этого с иском к властям Шахт обратилась компания «Рассвет», которая потребовала выдать судебный приказ на взыскание задолженности по договору управления на сумму 96 тысяч рублей. Кроме того, включили пени в размере 24 тысяч рублей.

Ранее ТРК «Горизонт» в Ростове вновь потребовал от Burger King 4,2 млн рублей. О том, что стало причиной иска, читайте в материале RostovGazeta.

Читайте также:
Из-за нарушений с перевозчика восьми маршрутов в Ростове взыскали 250 тысяч рублейСуд взыскал с обанкротившегося водоканала Новочеркасска 20 млн руб за вред природеСуд взыскал с осужденного экс-главы Целинского района около миллиона рублей
#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
Жители в Шахтах пожаловались на грязную воду из-под крана
Сегодня, 04:44
Ростовчанам рассказали, чего ждать от погоды в начале апреля
Сегодня, 04:58
Грузовик протаранил остановку в Ростовской области 2 апреля
Вчера, 21:07
Пожар охватил многоэтажное кафе в парке «Дружба» на Северном в Ростове
Вчера, 16:31
Два хутора в Ростовской области до сих пор остаются без электричества после снегопада
Вчера, 15:36
Эксперт объяснил, как правильно выбирать яйца по категориям в Ростовской области
Вчера, 12:25