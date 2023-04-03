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Компания-владелец Азовского зернового терминала прекратит экспорт зерна из РФ 1 июля

3 апреля 2023, 17:56
Фото: pxhere.com
Компания-владелец Азовского зернового терминала прекратит экспорт зерна из РФ 1 июля
Дочернее предприятие «Компании Луис Дрейфус Восток», владеющее Азовским зерновым терминалом, объявило о прекращении деятельности на российском рынке с 1 июля 2023 года, об этом сообщили СМИ.

Портал «Ъ» рассказал, что дочерняя компания Louis Dreyfus Company (LDC) объявила о прекращении экспорта зерна из Российской Федерации с 1 июля 2023 года, уведомление об этом поступило в Минсельхоз РФ. Издание уточнило, что компания владеет Азовским зерновым терминалом.

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Минсельхоз России объявил, что компания изучает возможные способы передачи бизнеса с активами в руки новых владельцев спустя 24 года работы на рынке РФ. Сообщается, что только за прошлый год компания заработала в России более 27 миллиардов рублей, основные активы компании находились на юге России — в Ростовской, Волгоградской областях, Ставрополье.

Среди них числится и зерновой терминал в Азове, который возвела дочерняя компания LDC ООО «Агропорт „Устье Дона“», потратившая на работы два миллиарда рублей.

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