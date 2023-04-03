Компания-владелец Азовского зернового терминала прекратит экспорт зерна из РФ 1 июля

Минсельхоз России объявил, что компания изучает возможные способы передачи бизнеса с активами в руки новых владельцев спустя 24 года работы на рынке РФ. Сообщается, что только за прошлый год компания заработала в России более 27 миллиардов рублей, основные активы компании находились на юге России — в Ростовской, Волгоградской областях, Ставрополье.