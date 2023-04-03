Масштабной велогонкой в Суворовском открыли велосезон в Ростове

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Published Сегодня, 08:43
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Мероприятие организовали «Школа олимпийского резерва №19» и сообщество по горному велосипеду в разделе кросс-кантри и эндуро ROSTOV MTB CUP, при поддержке застройщика жилого района — объединения «ВКБ-Новостройки». За главные призы поборолись профессионалы и любители в разных категориях. Тренировочные заезды для мальчиков и девочек в возрасте от 2 до 7 лет на велобегах сменились гонками среди подростков и взрослых участников. При этом география участников не ограничилась только Ростовом и областью. Включились в соревнования и велогонщики из других регионов страны: Краснодарского и Ставропольского краёв, Волгоградской области, Донецка, всего более 170 участников.
«У нас есть 60-ти и 70-ти летние участники, практически дедушки уже», - поделился с корреспондентом RostovGazeta координатор спортивных мероприятий в жилом районе Суворовский от «ВКБ-Новостройки» Дмитрий Чернавин.
Первый заезд по традиции совершили самые младшие: мальчики и девочки от 2 до 6 лет на беговелах. Главное требование — наличие шлема и исправного велосипеда любой конструкции. Трассу для юных велосипедистов устроили прямо на площади перед сценой в парке имени 70-летия Победы. Велотрек огородили ленточками, чтобы ребята не заблудились.
«У меня два сына. Старший с двух лет занимается беговелом: участвовал в соревнованиях у нас в Ростове, в Краснодарском крае. Он занимал призовые места, был чемпионом и сегодня участвует в очередных соревнованиях на велосипеде. А младший сын будет участвовать на беговеле в первый раз», - поделилась с корреспондентом ростовчанкам Мария Третьякова.
Для старших участников организаторы велогонки подготовили трассу с препятствиями, которые делают ее максимально схожей с горным ландшафтом.
«Есть подъемы, столы – это трамплины, у которых есть вылет и безопасная площадка для приземления, есть различные каменные секции, трапы и ритм-секция с кочками. Длина трассы 6 км. Взрослые проходят ее всю, для детей мы сократили до 1 км», - рассказал организатор велогонки Илья Кругляк. Он добавил, что велотрек в Суворовском – единственная построенная «с нуля» трасса для маунтинбайка в черте города.
Как отметили участники соревнований, велотрасса идеально подходит для таких масштабных заездов. Забеги на железных конях проходят в Ростове уже шесть лет подряд: сезон открывают весной и закрывают осенью.
Соревнования длились несколько часов. Все участники гонки были разделены на 12 категорий. Занявшие призовые места в каждой из них получили специальные дизайнерские медали, грамоты и денежные призы от Объединения застройщиков «ВКБ-Новостройки».