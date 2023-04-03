Масштабной велогонкой в Суворовском открыли велосезон в Ростове

Мероприятие организовали «Школа олимпийского резерва №19» и сообщество по горному велосипеду в разделе кросс-кантри и эндуро ROSTOV MTB CUP, при поддержке застройщика жилого района — объединения «ВКБ-Новостройки». За главные призы поборолись профессионалы и любители в разных категориях. Тренировочные заезды для мальчиков и девочек в возрасте от 2 до 7 лет на велобегах сменились гонками среди подростков и взрослых участников. При этом география участников не ограничилась только Ростовом и областью. Включились в соревнования и велогонщики из других регионов страны: Краснодарского и Ставропольского краёв, Волгоградской области, Донецка, всего более 170 участников.