Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В 2004 году он снимался в фильме «Звезда эпохи», где сыграл летчика Анатолия Серова, который погиб в 29 лет в звании генерала. В один из дней Жигунов отправился на могилу этого человека, чтобы положить цветы.
«Прихожу, а там немолодая женщина, кажется, родственница. Она посмотрела на меня и как-то осела, ей стало нехорошо», — написал актер.
Он объяснил, что пришел со съемок и не успел снять грим, плюс на нем была форма того времени.
Ранее Сергей Жигунов рассказал о появлении в своей семье малыша. Сам он предпочел не высказываться на тему спецоперации.