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Молчащий о СВО ростовчанин Жигунов рассказал, как его испугалась женщина у могилы

3 апреля 2023, 12:13
Фото: ТГ канал Сергея Жигунова
Молчавший о СВО ростовчанин Жигунов рассказал, как его испугалась женщина у могилы
Актер из Ростовской области Сергей Жигунов рассказал, как его испугалась женщина на кладбище, говорится в его Telegram-канале.

В 2004 году он снимался в фильме «Звезда эпохи», где сыграл летчика Анатолия Серова, который погиб в 29 лет в звании генерала. В один из дней Жигунов отправился на могилу этого человека, чтобы положить цветы.

«Прихожу, а там немолодая женщина, кажется, родственница. Она посмотрела на меня и как-то осела, ей стало нехорошо», — написал актер.

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Он объяснил, что пришел со съемок и не успел снять грим, плюс на нем была форма того времени.

Ранее Сергей Жигунов рассказал о появлении в своей семье малыша. Сам он предпочел не высказываться на тему спецоперации.

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