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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

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«Мы в больнице»: мать избитого ребенка-инвалида в ТЦ «Орбита» рассказала о состоянии

3 апреля 2023, 13:22
Фото: Ирина Захарова
Мать избитого ребенка-инвалида в ТЦ «Орбита» рассказала о состоянии сына

Мать избитого ребенка-инвалида в ТЦ «Орбита» рассказала о состоянии сына

Все могло закончиться хуже, если бы отец не вырвался из рук напарников нападавшего об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовчанка Ирина Захарова

По словам матери пострадавшего ребенка-инвалида, нападавшие удерживали отца, пока их сообщники избивали ребенка на глазах у посетителей и охранников ТЦ «Орбита».

«Он оттащил этого человека и спас сыну жизнь», — рассказывает Ирина Захарова.

Она добавила, что в данный момент находится с сыном в больнице. Четырнадцатилетнему мальчику сломали зуб и травмировали лицо. У него диагностировано сотрясение мозга.

«Нам говорят, что у ребенка легкие травмы. То есть это хулиганство и нападавшим светит просто обычный штраф», — говорит мать избитого ребенка-инвалида.

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Ирина Захарова в разговоре с корреспондентом заявила, что будет продолжать добиваться наказания для тех, кто избил ее сына.

«Я хочу просто, чтобы наказали этого человека, чтобы больше никого не покалечили. Чтобы можно было ходить спокойно гулять и не боятся, что встретишь кого-то вот так в торговом центре и никто ничего не будет делать», -заявила ростовчанка.

Напомним, Ирина Захарова написала заявление в полицию по факту нападения на ребенка-инвалида. Вечером 2 апреля его приняли в отделении полиции № 1 Ростова-на-Дону (№ 11 84, КУСП № 9021).

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