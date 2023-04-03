«Я хочу просто, чтобы наказали этого человека, чтобы больше никого не покалечили. Чтобы можно было ходить спокойно гулять и не боятся, что встретишь кого-то вот так в торговом центре и никто ничего не будет делать», -заявила ростовчанка.