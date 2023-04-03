Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Мать пострадавшего рассказала 1Rnd, что в торговом центре «Орбита» двое мужчин схватили 14-летнего подростка, но за него вступился отец, в результате чего их отпустили, но немного позже снова напали и начали избивать особенного ребенка.
«Один подбежал к отцу, схватил его за руки, а второй в это время бил ребенка по голове, повалил и стал душить. Рядом находились охранники, но они вмешиваться не стали», — уточнила мама пострадавшего ребенка Ирина.
Отмечается, что прибывшие сотрудники Росгвардии задержали нападавших. По словам матери ребенка, причину своей агрессии они никак не могли объяснить.
«Но когда узнали, что ребёнок — инвалид, начали говорить, что такие дети должны дома сидеть. А потом — что их вообще не должно существовать», — рассказала Ирина СМИ.
Добавим, что следствие начало проверку по факту опубликованной информации.