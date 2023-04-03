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Published Сегодня, 13:56

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Напавшие на ребенка-инвалида в Ростове заявили, что «эти дети не должны существовать»

3 апреля 2023, 13:56
Фото: Ирина Захарова
Названа причина избиения мальчика-инвалида в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону напавшие на ребенка-инвалида двое мужчин объяснили причину своего поступка, пишут СМИ.

Мать пострадавшего рассказала 1Rnd, что в торговом центре «Орбита» двое мужчин схватили 14-летнего подростка, но за него вступился отец, в результате чего их отпустили, но немного позже снова напали и начали избивать особенного ребенка.

«Один подбежал к отцу, схватил его за руки, а второй в это время бил ребенка по голове, повалил и стал душить. Рядом находились охранники, но они вмешиваться не стали», — уточнила мама пострадавшего ребенка Ирина.

Отмечается, что прибывшие сотрудники Росгвардии задержали нападавших. По словам матери ребенка, причину своей агрессии они никак не могли объяснить.

«Но когда узнали, что ребёнок — инвалид, начали говорить, что такие дети должны дома сидеть. А потом — что их вообще не должно существовать», — рассказала Ирина СМИ.

Отмечается, что прибывшие сотрудники Росгвардии задержали нападавших.Отмечается, что прибывшие сотрудники Росгвардии задержали нападавших.
Отмечается, что прибывшие сотрудники Росгвардии задержали нападавших.
Фото: Ирина Захарова / 1Rnd

Добавим, что следствие начало проверку по факту опубликованной информации.

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