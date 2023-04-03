Мать мальчика Ирина рассказала, что ее ребенка не только били по голове, но также повалили на пол и душили на глазах у равнодушных посетителей ТЦ. Женщина предполагает, что обидчики находились в состоянии алкогольного или иного другого опьянения, когда напали на ее мужа и ребенка. Она призвала общественность обратить внимание на эту историю и распространить ее, чтобы злоумышленники получили заслуженное наказание.