Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Мать мальчика Ирина рассказала, что ее ребенка не только били по голове, но также повалили на пол и душили на глазах у равнодушных посетителей ТЦ. Женщина предполагает, что обидчики находились в состоянии алкогольного или иного другого опьянения, когда напали на ее мужа и ребенка. Она призвала общественность обратить внимание на эту историю и распространить ее, чтобы злоумышленники получили заслуженное наказание.
«Этих людей собираются отпускать и они пойдут дальше приставать к детям, избивать и калечить. Ведь за это им ничего не будет, просто административный штраф», — добавила ростовчанка.
В публикации портала «Наше Время» указано, что семья пострадавшего мальчика уже обратилась в полицию с заявлением. Родители мальчика рассказали изданию, что нападавшие объяснили свою агрессию неприязнью к тому, как выглядел особенный ребенок.