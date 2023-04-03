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Published Сегодня, 12:56

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Не понравился вид: мама ребенка-инвалида из Ростова рассказала, за что избили ее сына

3 апреля 2023, 12:56
Фото: Ирина Захарова
Стали известны подробности жестокого избиения инвалида в ростовском ТЦ «Орбита»

Мама избитого в ростовском ТЦ ребенка-инвалида рассказала подробности инцидента

Напомним, недавно стало известно, что в ТЦ «Орбита» неизвестная группа мужчин жестоко избила подростка-инвалида, отца которого удерживали силой, чтобы он не мог помочь своему ребенка.

Мать мальчика Ирина рассказала, что ее ребенка не только били по голове, но также повалили на пол и душили на глазах у равнодушных посетителей ТЦ. Женщина предполагает, что обидчики находились в состоянии алкогольного или иного другого опьянения, когда напали на ее мужа и ребенка. Она призвала общественность обратить внимание на эту историю и распространить ее, чтобы злоумышленники получили заслуженное наказание.

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«Этих людей собираются отпускать и они пойдут дальше приставать к детям, избивать и калечить. Ведь за это им ничего не будет, просто административный штраф», — добавила ростовчанка.

В публикации портала «Наше Время» указано, что семья пострадавшего мальчика уже обратилась в полицию с заявлением. Родители мальчика рассказали изданию, что нападавшие объяснили свою агрессию неприязнью к тому, как выглядел особенный ребенок.

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