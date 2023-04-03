Ранее стало известно об обысках у председателя регионального совета судей Татьяны Юровой. В ходе оперативных мероприятий в доме у Юровой нашли 200 миллионов рублей наличными и предметы роскоши - часы Longines, одежда, парфюмерия, украшения и аксессуары Gucci и Louis Vuitton.