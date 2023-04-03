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Обыски прошли у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой

3 апреля 2023, 20:08
Фото: Законодательное собрание Ростовской области
Обыски прошли у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой

Обыски прошли у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой 3 апреля

Днем 3 апреля обыски прошли и у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, передает портал 161.ру со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно об обысках у председателя регионального совета судей Татьяны Юровой. В ходе оперативных мероприятий в доме у Юровой нашли 200 миллионов рублей наличными и предметы роскоши - часы Longines, одежда, парфюмерия, украшения и аксессуары Gucci и Louis Vuitton.

По сообщениям СМИ, в отношении Юровой возбуждено уголовное дело, связанное с ее профессиональной деятельностью. 

Позднее стало известно об обысках и у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Что конкретно искали оперативники, не сообщается. 

Стало известно об обысках у председателя Совета судей Ростовской области
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Издание также сообщает, что фигурантами дела стали минимум семь судей, которых подозревают  в получении крупных взяток и вынесении «проплаченных» приговоров.

Официальной информации об обысках и уголовных делах от силовых ведомств не поступало, она уточняется.

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#Елена Янкевич
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