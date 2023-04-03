Posted Сегодня, 20:08
Published Сегодня, 20:08
Modified Сегодня, 20:20
Updated Сегодня, 20:20
Ранее стало известно об обысках у председателя регионального совета судей Татьяны Юровой. В ходе оперативных мероприятий в доме у Юровой нашли 200 миллионов рублей наличными и предметы роскоши - часы Longines, одежда, парфюмерия, украшения и аксессуары Gucci и Louis Vuitton.
По сообщениям СМИ, в отношении Юровой возбуждено уголовное дело, связанное с ее профессиональной деятельностью.
Позднее стало известно об обысках и у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Что конкретно искали оперативники, не сообщается.
Издание также сообщает, что фигурантами дела стали минимум семь судей, которых подозревают в получении крупных взяток и вынесении «проплаченных» приговоров.
Официальной информации об обысках и уголовных делах от силовых ведомств не поступало, она уточняется.