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Полиция Санкт-Петербурга стала получать звонки с угрозами из Ростовской области

3 апреля 2023, 16:57
Фото: 1MI
Полиция Санкт-Петербурга стала получать звонки с угрозами из Ростовской области после взрыва и гибели военкора Татарского
Самопровозглашенный организатор покушения на военкора Владлена Татарского назвался украинской фамилией и звонил в полицию Санкт-Петербурга с угрозами, используя ростовский номер, об этом сообщили один из Telegram-каналов с миллионной аудиторией.

Напомним, 2 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв, который стал причиной гибели военкора Владлена Татарского. Взрыв произошел прямо на сцене, в результате покушения тяжелые ранения получили еще несколько гостей патриотического мероприятия.

Уже в понедельник, 3 апреля, Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что через час после взрыва в Street Food Bar #1 дежурная часть полиции Санкт-Петербурга стала получать звонки с угрозами.

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Неизвестный мужчина якобы представился украинской фамилией и заявил, что это именно он стоит за взрывом в кафе. Он пообещал, что в городе пройдут и другие атаки.

«Для этих звонков использовался фейковый номер, который зарегистрирован в Ростовской области. Полиция проводит проверку», — сказано в сообщении.

Данная информация пока не получила подтверждения со стороны официальных органов и правоохранителей, данные уточняются.

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