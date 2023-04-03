Полиция Санкт-Петербурга стала получать звонки с угрозами из Ростовской области после взрыва и гибели военкора Татарского

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Напомним, 2 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв, который стал причиной гибели военкора Владлена Татарского. Взрыв произошел прямо на сцене, в результате покушения тяжелые ранения получили еще несколько гостей патриотического мероприятия.
Уже в понедельник, 3 апреля, Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что через час после взрыва в Street Food Bar #1 дежурная часть полиции Санкт-Петербурга стала получать звонки с угрозами.
Неизвестный мужчина якобы представился украинской фамилией и заявил, что это именно он стоит за взрывом в кафе. Он пообещал, что в городе пройдут и другие атаки.
«Для этих звонков использовался фейковый номер, который зарегистрирован в Ростовской области. Полиция проводит проверку», — сказано в сообщении.
Данная информация пока не получила подтверждения со стороны официальных органов и правоохранителей, данные уточняются.