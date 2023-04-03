На субсидии на реализацию проектов, связанных с комплексным развитием городского электротранспорта, а также освещением и благоустройством прилегающих территорий до 2025 года в России будет выделено 86,5 миллиарда рублей. Субсидируемые средства пойдут на реконструкцию 620 километров трамвайных путей и благоустройство прилегающих территорий, приобретение 646 трамваев, 284 электробусов, 124 зарядных станций.