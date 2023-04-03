Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Согласно документам, на условиях софинансирования на транспортную инфраструктуру регион получит в текущем году свыше 3 миллиардов рублей. Еще 8,2 миллиарда Ростовской области будет направлено в 2024 году, а в 2025-м - оставшиеся 7,5 миллиарда.
Кроме донского региона, субсидии также получат Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Саратовская и Ярославская области.
На субсидии на реализацию проектов, связанных с комплексным развитием городского электротранспорта, а также освещением и благоустройством прилегающих территорий до 2025 года в России будет выделено 86,5 миллиарда рублей. Субсидируемые средства пойдут на реконструкцию 620 километров трамвайных путей и благоустройство прилегающих территорий, приобретение 646 трамваев, 284 электробусов, 124 зарядных станций.
Напомним, что активный этап модернизации трамвайной инфраструктуры в Ростове-на-Дону стартует уже в ближайшие недели в рамках концессионного соглашения с компанией «Синара-ОТО».
В ближайшие пять лет Ростов планирует построить и модернизировать 119 километров трамвайных путей, построить два депо, построить и реконструировать 21 тяговую подстанцию, закупить 76 трехсекционных трамваев, модернизировать существующий подвижной состав – 30 односекционных транспортных единиц. Общий объем инвестиций в проект составляет 61 миллиард рублей.
Ранее стало известно, что для Ростова, Волгодонска и Таганрога в 2023 году закупят 40 электробусов.