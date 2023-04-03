Простоявшие по 20 часов на трассе М-4 «Дон» автомобилисты обратятся в прокуратуру

«Проезжая по платному участку дороги, я видел, и у меня есть фото, табло оповещения, на которых было сказано, что движение затруднено, но о перекрытии не было ни слова. Я встал в глухую пробку на 908-м километре в 07.00 мск 31 марта, в которой провел 20 часов. [...] Я думаю, сначала коллективная жалоба в прокуратуру области, затем в Генеральную прокуратуру и администрацию президента! Указанные бездействия должностных лиц могут привести к аналогичным ЧП, которые могут повлечь за собой причинение вреда здоровью (в том числе психологическому) либо смерти человека», — рассказал Дмитрий.