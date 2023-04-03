Простоявшие по 20 часов на трассе М-4 «Дон» автомобилисты обратятся в прокуратуру

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Напомним, 30 и 31 марта на трассу М-4 «Дон» в Каменском районе Ростове произошло ЧП. Мощный снегопад заблокировал проезд по дороге не на часы, а на дни, во время которых тысячи автомобилей оказались заперты на участке М-4 «Дон», а водители и пассажиры остались без воды, еды и топлива. В конечном итоге продрогших людей начали эвакуировать с трассы, а сотрудники экстренных служб начали срезать ограждения.
Уже в понедельник, 3 апреля, один из пострадавших водителей обратился к другим автомобилистам и пассажирам с инициативой направить коллективную жалобу в прокуратуру Ростовской области. Инициатор обращения, житель Краснодарского края по имени Дмитрий, назвал произошедшее итогом халатности чиновников и заявил, что желает добиться справедливости.
«В сложившейся ситуации усматривается бездействие руководства Ростовской области, а также циничный обман в выступлениях в СМИ[...] Не было ни подвоза воды, ни продуктов, топливо было на исходе, организация эвакуации людей на данном отрезке пути никто не организовывал, не делали технологические вырезы, чтобы у людей была возможность развернуться. Телефоны 112, приемных губернатора были оборваны звонками, но именно мы (порядка 1000 машин) никакой помощи не получили», — рассказал корреспонденту Дмитрий.
Автомобилист сообщил, что экстренные сообщения от МЧС приходили только гражданам с ростовскими номерами, что лишило водителей возможности вовремя принять решение об изменении маршрута.
«Проезжая по платному участку дороги, я видел, и у меня есть фото, табло оповещения, на которых было сказано, что движение затруднено, но о перекрытии не было ни слова. Я встал в глухую пробку на 908-м километре в 07.00 мск 31 марта, в которой провел 20 часов. [...] Я думаю, сначала коллективная жалоба в прокуратуру области, затем в Генеральную прокуратуру и администрацию президента! Указанные бездействия должностных лиц могут привести к аналогичным ЧП, которые могут повлечь за собой причинение вреда здоровью (в том числе психологическому) либо смерти человека», — рассказал Дмитрий.
Сейчас инициатор обращения собирает единомышленников для того, чтобы направить жалобы прокурорам.