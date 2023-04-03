Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В воскресенье, 2 апреля, в ТЦ «Орбита» произошло массовое избиение 14-летнего мальчика-инвалида.
По предварительной информации, предоставленной матерью потерпевшего, ее супруг гулял с сыном по ТЦ, когда на них напала группа людей, от которых исходил сильный запах алкоголя.
Женщина рассказала, что мужчины удерживали ее мужа, пока их товарищ жестоко избивал 14-летнего мальчика на глазах у посетителей ТЦ.
«Если ему бы не удалось вырваться и оттащить избивавшего от сына, то его бы уже не было в живых. Находясь в алкогольном, судя по запаху, а, возможно, и не только в алкогольном опьянении, граждане набросились на ребёнка, который просто проходил мимо», — с ужасом сообщает мать пострадавшего Ирина, добавив, что ее ребенка били по лицу, голове, после чего повалили на пол, избили и стали душить.
«Все это на глазах у людей и охраны ТЦ, которые с полным равнодушие смотрели, как убивают ребёнка», — рассказала ростовчанка, попросив поделиться ее историей, чтобы злоумышленники не могли избежать заслуженного наказания.
Данные о происшествии будут уточняться.