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Published Сегодня, 12:22

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«Смотрели, как убивают»: ребенка-инвалида избили в торговом центре «Орбита» в Ростове

3 апреля 2023, 12:22
Фото: Ирина Захарова/vk.com
В Ростове-на-Дону 2 апреля в ТЦ толпой избили ребенка-инвалида

В Ростове-на-Дону 2 апреля в ТЦ толпой жестоко избили ребенка-инвалида

В Ростове в ТЦ «Орбита» неизвестные группой напали на особенного подростка и его отца, об этом сообщила мать пострадавшего в соцсети «ВКонтакте».

В воскресенье, 2 апреля, в ТЦ «Орбита» произошло массовое избиение 14-летнего мальчика-инвалида.

По предварительной информации, предоставленной матерью потерпевшего, ее супруг гулял с сыном по ТЦ, когда на них напала группа людей, от которых исходил сильный запах алкоголя.

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Женщина рассказала, что мужчины удерживали ее мужа, пока их товарищ жестоко избивал 14-летнего мальчика на глазах у посетителей ТЦ.

«Если ему бы не удалось вырваться и оттащить избивавшего от сына, то его бы уже не было в живых. Находясь в алкогольном, судя по запаху, а, возможно, и не только в алкогольном опьянении, граждане набросились на ребёнка, который просто проходил мимо», — с ужасом сообщает мать пострадавшего Ирина, добавив, что ее ребенка били по лицу, голове, после чего повалили на пол, избили и стали душить.

Фото: Ирина Захарова/vk.com

«Все это на глазах у людей и охраны ТЦ, которые с полным равнодушие смотрели, как убивают ребёнка», — рассказала ростовчанка, попросив поделиться ее историей, чтобы злоумышленники не могли избежать заслуженного наказания.

Данные о происшествии будут уточняться.

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