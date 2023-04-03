«Если ему бы не удалось вырваться и оттащить избивавшего от сына, то его бы уже не было в живых. Находясь в алкогольном, судя по запаху, а, возможно, и не только в алкогольном опьянении, граждане набросились на ребёнка, который просто проходил мимо», — с ужасом сообщает мать пострадавшего Ирина, добавив, что ее ребенка били по лицу, голове, после чего повалили на пол, избили и стали душить.