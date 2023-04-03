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Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области

3 апреля 2023, 09:03
Фото: 1MI
Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области

В Ростовской области 3 апреля отменили введенный из-за снежной бури режим ЧС

В Ростовской области сняли режим ЧС, введенный из-за снегопада 30 марта, сообщили в правительстве региона.

Губернатор Василий Голубев отменил в Ростовской области особый режим, введенный 30 марта из-за последствий непогоды. Режим ЧС действовал в Шахтах, Белокалитвинском, Красносулинском и Октябрьском районах. Эти муниципалитеты примыкают к федеральной трассе М-4 «Дон». Ее замело из-за обильного снегопада, из-за этого тысячи автомобилей оказались в огромной пробке. На ее устранение ушло больше суток.

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Сообщается, что сейчас движение на трассе полностью восстановлено.

Напомним, 30 марта на Ростовскую область обрушился мощный снегопад. За один день в регионе выпала месячная норма осадков. Помимо пробок, непогода спровоцировала обрывы линий электропередач и другие коммунальные проблемы.

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#Алина Заярная#Дорога#Погода#Снегопад#М-4#Снегопад на М-4 «Дон» в Ростовской области 30-31 марта#Новости#Ростовская область#Шахты#Голубев Василий Юрьевич
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