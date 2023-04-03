Губернатор Василий Голубев отменил в Ростовской области особый режим, введенный 30 марта из-за последствий непогоды. Режим ЧС действовал в Шахтах, Белокалитвинском, Красносулинском и Октябрьском районах. Эти муниципалитеты примыкают к федеральной трассе М-4 «Дон». Ее замело из-за обильного снегопада, из-за этого тысячи автомобилей оказались в огромной пробке. На ее устранение ушло больше суток.