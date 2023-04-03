Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Издание РИА «Новости» со ссылкой на слова Трушина пишет, что для этого уже закупили 10 квадрокоптеров, которые будут использоваться для взаимодействия с общеобразовательными школами и средними специальными учебными заведениями. Целью инициативы является создание бесплатных факультативов для школьников.
«Ранее ДОСААФ региона уже занимался подготовкой операторов квадрокоптеров для армии, а также проводил курсы для операторов БПЛА, к которым присоединились более 30 человек», — сказано в сообщении.
До этого ростовчане назвали логичным запрет на полеты беспилотников с 22 декабря.