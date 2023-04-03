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Школьников в Ростовской области научат массово управлять дронами

3 апреля 2023, 10:41
Фото: Dodo Pizza World/cc by /flickr.com
Школьников в Ростовской области научат управлять дронами
В школах Ростовской области появятся факультативы, на которых детей будут учить управлять квадрокоптерами, сообщил глава регионального отделения ДОСААФ РФ региона Анатолий Трушин.

Издание РИА «Новости» со ссылкой на слова Трушина пишет, что для этого уже закупили 10 квадрокоптеров, которые будут использоваться для взаимодействия с общеобразовательными школами и средними специальными учебными заведениями. Целью инициативы является создание бесплатных факультативов для школьников.

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«Ранее ДОСААФ региона уже занимался подготовкой операторов квадрокоптеров для армии, а также проводил курсы для операторов БПЛА, к которым присоединились более 30 человек», — сказано в сообщении.

До этого ростовчане назвали логичным запрет на полеты беспилотников с 22 декабря.

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