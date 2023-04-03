Издание РИА «Новости» со ссылкой на слова Трушина пишет, что для этого уже закупили 10 квадрокоптеров, которые будут использоваться для взаимодействия с общеобразовательными школами и средними специальными учебными заведениями. Целью инициативы является создание бесплатных факультативов для школьников.