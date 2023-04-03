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Следователи в Ростове проверят информацию об избиении ребенка-инвалида в ТЦ «Орбита»

3 апреля 2023, 12:58
Фото: Ирина Захарова
Следователи в Ростове-на-Дону проверят информацию об избиении ребенка-инвалида

Следователи в Ростове проверят информацию об избиении ребенка-инвалида 2 апреля

В Ростове-на-Дону началась проверка появившейся информации об избиении ребенка-инвалида, сообщили в УСКР по региону.

Ранее мать пострадавшего написала в соцсетях, что 2 апреля в ТЦ «Орбита» напали на особенного подростка и его отца. По ее словам, мужчины удерживали ее мужа, пока их товарищ жестоко избивал 14-летнего мальчика.

Ростовчанка написала, что нападавшие были пьяными, а посетители и охранники не вступились за пострадавшего. Теперь следствие планирует выяснить все детали инцидента.

«Смотрели, как убивают»: ребенка-инвалида избили в торговом центре «Орбита» в Ростове
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«В СМИ опубликована информация об избиении группой людей в торговом центре ребенка-инвалида. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки», — прокомментировали в СКР.

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