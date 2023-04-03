Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Ранее мать пострадавшего написала в соцсетях, что 2 апреля в ТЦ «Орбита» напали на особенного подростка и его отца. По ее словам, мужчины удерживали ее мужа, пока их товарищ жестоко избивал 14-летнего мальчика.
Ростовчанка написала, что нападавшие были пьяными, а посетители и охранники не вступились за пострадавшего. Теперь следствие планирует выяснить все детали инцидента.
«В СМИ опубликована информация об избиении группой людей в торговом центре ребенка-инвалида. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки», — прокомментировали в СКР.