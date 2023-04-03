Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Источник рассказал изданию 1Rnd, что уголовное дело возбудили в отношении Татьяны Юровой и провели у нее обыски. Говорится, что это якобы связано с ее профессиональной деятельностью, но подробностей пока нет.
Удалось ли найти что-нибудь, что представляет ценность в рамках этого дела, не раскрывается. Официальной информации о произошедшем не поступало, она сейчас уточняется.
Ранее в Ростовской области провели обыски у банды, печатавшей 1 миллиард рублей фальшивых денег в год. Оперативники изъяли приспособления для изготовления банкнот и фальшивые купюры.