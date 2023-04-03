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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

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Стало известно об обысках у председателя Совета судей Ростовской области

3 апреля 2023, 14:05
Фото: 1MI
Стало известно об обысках у председателя совета судей Ростовской области

У председателя Совета судей Ростовской области Татьяны Юровой прошли обыски 3 апреля

В рамках возбужденного уголовного дела вероятно провели обыски у председателя совета судей Ростовской области, пишут СМИ.

Источник рассказал изданию 1Rnd, что уголовное дело возбудили в отношении Татьяны Юровой и провели у нее обыски. Говорится, что это якобы связано с ее профессиональной деятельностью, но подробностей пока нет.

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Удалось ли найти что-нибудь, что представляет ценность в рамках этого дела, не раскрывается. Официальной информации о произошедшем не поступало, она сейчас уточняется.

Ранее в Ростовской области провели обыски у банды, печатавшей 1 миллиард рублей фальшивых денег в год. Оперативники изъяли приспособления для изготовления банкнот и фальшивые купюры.

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