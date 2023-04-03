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Стало известно, сколько человек призовут в армию в Ростовской области весной

3 апреля 2023, 09:54
Фото: mil.ru
Стало известно, сколько человек призовут в Ростовской области весной
В рамках весеннего призыва армию пополнят пять тысяч призывников из Ростовской области, сообщили в правительстве региона.
Сюжет
Армия РФ

В России стартовала весенняя призывная кампания. В рамках нее ряды ВС РФ должны пополнить порядка пяти тысяч призывников из Ростовской области. Всего по стране планируют набрать 147 тысяч новобранцев. В этом году возраст призывников составит от 18 до 27 лет.

Уже в 2024 год в Ростовской области могут начать призывать в армию мужчин до 30 лет
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Власти утверждают, что солдат срочной службы не будут отправлять на территорию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 60% новобранцев будут служить в частях, дислоцированных в ЮВО и СКФО. 15 солдат пополнят ряды Президентского полка комендатуры Московского Кремля.

Ранее юрист Габович объяснил, как будут высылать электронные повестки ростовчанам.

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#Алина Заярная#Армия#Армия РФ#Общество#Новости#Ростовская область
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