Стало известно, сколько человек призовут в армию в Ростовской области весной

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
В России стартовала весенняя призывная кампания. В рамках нее ряды ВС РФ должны пополнить порядка пяти тысяч призывников из Ростовской области. Всего по стране планируют набрать 147 тысяч новобранцев. В этом году возраст призывников составит от 18 до 27 лет.
Власти утверждают, что солдат срочной службы не будут отправлять на территорию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 60% новобранцев будут служить в частях, дислоцированных в ЮВО и СКФО. 15 солдат пополнят ряды Президентского полка комендатуры Московского Кремля.
Ранее юрист Габович объяснил, как будут высылать электронные повестки ростовчанам.