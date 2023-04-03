Стало известно, сколько человек призовут в армию в Ростовской области весной

В России стартовала весенняя призывная кампания. В рамках нее ряды ВС РФ должны пополнить порядка пяти тысяч призывников из Ростовской области. Всего по стране планируют набрать 147 тысяч новобранцев. В этом году возраст призывников составит от 18 до 27 лет.